Kasper Schmeichel zmienił klub. Wielkie wyzwanie dla Marcina Bułki

Kasper Schmeichel to niekwestionowana legenda Leicester City. Przez 11 lat bramkarz zanotował 478 meczów w barwach tego klubu i zachował 147 czystych kont. Przebył z drużyną niesamowitą drogę. Wywalczył z nią awans do Premier League, potem walczył o utrzymanie w niej, aż w końcu w 2016 roku sensacyjnie wywalczył z tym klubem mistrzostwo Anglii. W zeszłym roku sięgnął również po krajowy puchar i superpuchar.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nuevo tridente". Barcelona buduje magiczne trio w ataku. Lewandowski na szpicy [Sport.pl LIVE]

Sprzątnęli Renato Sanchesa Milanowi sprzed nosa. Cena? Promocyjna

Kasper Schmeichel opuścił Leicester po 11 latach. Będzie rywalizował z Polakiem

W końcu Duńczyk zdecydował się zmienić otoczenie. Oficjalnie poinformowano już, że Schmeichel podpisał kontrakt z OGC Nice. Oficjalna strona Leicester City pożegnała go obszernym tekstem wymieniającym wszystkie zasługi Schmeichela dla klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

- Przez cały czas spędzony z nami, a zwłaszcza jako kapitan i wicekapitan, Kasper zawsze był graczem gotowym stanąć do walki i wziąć na siebie odpowiedzialność, prowadząc drużynę z szacunkiem. Jego wpływ i przywództwo na boisku i poza nim mówią wiele o nim jako profesjonaliście, piłkarzu i człowieku. Wiem, że kibice Leicester City podzielają szacunek, jaki wszyscy darzymy Kaspera po wszystkich jego osiągnięciach jako piłkarz i kapitan, i dołączą do mnie, życząc mu wszystkiego najlepszego na kolejnym etapie jego kariery we Francji. Dla wszystkich, którzy obserwowali jego występ, jest jasne, że Kasper oddał wszystko Leicester City za każdym razem, gdy grał, a doświadczenia dzielone między nim, klubem i naszymi kibicami w ciągu ostatnich 11 lat oznaczają, że zawsze pozostanie częścią tej rodziny - powiedział szef Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Messi zobaczył młodego kibica. Klasa sama w sobie. Nagranie podbija sieć

Przejście Schmeichela do Nice to niezbyt dobra wiadomość dla polskiego bramkarza występującego w tym klubie. Chodzi o Marcina Bułkę. W zeszłym sezonie Polak był wypożyczony do tego zespołu i chociaż grał głownie w meczach pucharowych, to pokazał się z dobrej strony. Na tyle dobrej, że klub postanowił go wykupić. Potem z zespołem pożegnał się podstawowy bramkarz, Walter Benítez, który odszedł do PSV Eindhoven. Wydawało się, że to skróci Marcinowi Bułce drogę do zostania pierwszym bramkarzem Nice. Klub sprowadził jednak Schmeichela.