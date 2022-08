Michniewicz ma wątpliwości. Krychowiak otrzymał ostrzeżenie. "Jak najszybciej"

Na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski trafił tylko i wyłącznie dzięki odejściu na wypożyczenie z FK Krasnodaru do AEK-u Ateny. Dzięki temu Grzegorzowi Krychowiakowi udało się złapać cenne minuty, a co za tym idzie, zwrócić na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Polski. W czerwcu pojawił się w trzech meczach, jeden musiał opuścić z powodu obowiązków służbowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Michniewicz może nie powołać Krychowiaka? "Chcę się z nim spotkać"

Ale wizja na listopadowe zgrupowanie może nie być tak korzystna dla 32-letniego pomocnika. Krychowiak wrócił do Rosji, tylko po to, by kilka dni później przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej. Zawodnik udał się na roczne wypożyczenie do Al-Shabab. To jednak nie jest gwarantem powołania na mistrzostwa świata w Katarze, które rozpoczną się 21 listopada. Czesław Michniewicz tłumaczył dlaczego.

12 kilometrów od hotelu z piłkarzami Lecha wybuchł wulkan. Pobudka o 5:32

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Jest taki problem, że on będzie teraz grał w Arabii Saudyjskiej. Jego liga startuje 25 sierpnia. Do mistrzostw świata zagra maksymalnie osiem meczów. Skończy sezon 17 października, a my dopiero za miesiąc, 22 listopada gramy z Meksykiem. Nie wiem, co on będzie robił przez ten miesiąc i w jakiej dyspozycji będzie - mówił selekcjoner reprezentacji Polski na organizowanym przez KTS Weszło cyklu "Lato w mieście".

Kwestia powołania Krychowiaka na MŚ 2022 pozostaje więc sprawą otwartą, a piłkarza czeka jeszcze na ten temat rozmowa z Michniewiczem. - Wybieram się do niego. W tej chwili przebywa w Hiszpanii na obozie. Chcę się z nim spotkać i jak najszybciej porozmawiać - kontynuował selekcjoner i zdradził, że kolejne spotkanie z pomocnikiem prawdopodobnie odbędzie się też w październiku. - Wybieram się na jego mecz - powiedział.

Mistrzostwa świata potrwają do 18 grudnia. Pierwszy mecz reprezentacji Polski z Meksykiem odbędzie się 22 listopada. Następnie 26 listopada zagramy z Arabią Saudyjską, a na koniec 30 listopada z Argentyną. Daty kolejnych spotkań poznamy dopiero w trakcie turnieju, jeśli Biało-Czerwonym uda się wyjść z grupy. Zanim Polacy polecą do Kataru rozegrają we wrześniu dwa mecze Ligi Narodów: 22 września z Holandią i 25 września z Walią. A także jedno spotkanie towarzyskie w listopadzie. Rywalem będzie prawdopodobnie Chile.

Nie tylko Ishak. Lech może stracić jeszcze jednego kluczowego piłkarza - Pedro Rebocho