Wielki Lewandowski na Times Square. Mają rozmach

Od momentu transferu do FC Barcelony, Robert Lewandowski stał się tematem numer jeden nie tylko w dyskusjach pomiędzy kibicami Barcy, ale także w światowych mediach. Nic dziwnego - saga transferowa z jego udziałem trwała tak naprawdę kilka miesięcy, a jego przenosiny zostały określone mianem znakomitego interesu katalońskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Holendrzy zachwyceni Szymańskim. "Zachował swoje zasady"

Lewandowski gwiazdą FC Barcelony

Były gwiazdor Bayernu Monachium zdążył już rozegrać dwa spotkania w barwach nowej drużyny. Lewandowski pojawił się na boisku podczas sparingowych meczów z Realem Madryt (1:0) i Juventusem (2:2). Nie zdołał jeszcze strzelić gola, ale należy pamiętać, że to dopiero okres przygotowawczy, a przez Barcą wiele meczów o stawkę.

Katalończycy powoli kończą przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych. Obecnie znajdują się w Nowym Jorku, gdzie zagrają z New York Red Bulls, po czym wrócą do Katalonii i rozpoczną ostatni etap przygotowań do nowego sezonu. "Lewy" będzie miał więc jeszcze jedną okazję, aby zdobyć debiutancką bramkę w trakcie zgrupowania w USA.

Lewandowski na bannerze na Times Square

Transfer Roberta Lewandowskiego jest dla FC Barcelony świetną okazją do promocji na amerykańskim rynku. Najnowszym tego przykładem był baner reklamowy, który pojawił się na popularnej Times Square w Nowym Jorku. Zapowiedziano na nim mecz z New York Red Bulls i pojawiło się na nim czterech piłkarzy Barcy, w tym właśnie Polak.

Na bannerze widnieją wizerunki Sergio Busquetsa, Pedriego, Sergino Desta i właśnie Lewandowskiego. Najwięcej miejsca zajmuje postać Polaka, który stał się tym samym głównym sposobem na zachęcenie kibiców do obejrzenia tego spotkania.

Media: Brighton nie wiąże przyszłości z Karbownikiem. "To zaskakujące"

Ostatni mecz sparingowy Barcy podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych z New York Red Bulls odbędzie się w niedzielę 31 lipca o godzinie 1:00 polskiego czasu.