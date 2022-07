Laporta odpowiada Nagelsmannowi. "Zajmijcie się swoimi interesami"

Od dawna wiadomo, że Barcelona zmaga się z problemami finansowymi. Mimo to hiszpański zespół zdołał ściągnąć w lecie kilku piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego. Klubowi z Katalonii pomogły tzw. dźwignie finansowe, które nieco naprawiły budżet klubu.

Laporta odpowiada na krytykę Nagelsmanna. "Zajmijcie się swoimi interesami"

Zabiegom działaczy z Katalonii dziwił się jednak m.in. Julian Nagelsmann. Trener Bayernu w krytycznych słowach skomentował to, jak działa na rynku Barcelona. - To jedyny klub, który nie ma pieniędzy, a kupuje każdego piłkarza, jakiego chce. Nie mam pojęcia, jak to działa. To trochę dziwne i szalone - powiedział.

Joan Laporta nie pozostał dłużny Niemcowi i odpowiedział na jego zaczepkę. - Prosiłbym go, aby zajął się swoimi interesami. Dostali konkretne pieniądze za Lewandowskiego. Ja szanuję wszystkich i nie ingeruję w niczyje sprawy finansowe. Źle ocenił potencjał Barcelony. To ignorancja i brak wiedzy o naszym klubie. To prawda, że byliśmy w złej sytuacji, ale wyszliśmy z niej, a ten pan żyje przeszłością - powiedział Laporta w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Wcześniej do słów Nagelsmanna odniósł się także prezes Bayernu Oliver Kahn. - Nie jestem zwolennikiem tego, by zawsze oceniać rzeczy z zewnątrz. Mówi się, że FC Barcelona w przeszłości zgromadziła niemały dług. Nikt z nas nie może jednak oceniać sprawy, nie będąc wewnątrz. Jedynymi, którzy naprawdę znają te liczby, są pracownicy klubu. Trzeba być ostrożnym, poruszając ten temat - wyznał były piłkarz w rozmowie z "Bildem".

Już niedługo Barcelona rozegra kolejne spotkanie towarzyskie przed zbliżającym się sezonem. Wcześniej drużyna z Katalonii grała z Realem Madryt (1:0) i Juventusem (2:2). Tym razem zmierzy się z New York Red Bulls. Mecz zaplanowany jest na noc z soboty na niedzielę o 1:00 polskiego czasu.

