Kompromitacja na stadionie Lechii. Kibic z Anglii okradziony z flagi

W ostatnim tygodniu media społecznościowe obiegła akcja #TrzyDychyNaLechię zapoczątkowana przez jednego z kibiców gdańskiej drużyny. Miała ona przyciągnąć na stadion jak najwięcej fanów na kluczowy mecz z Rapidem Wiedeń. Ostatecznie mecz obejrzało 23,5 tysiąca osób, w tym jeden wyjątkowy kibic z Anglii.

Lechia Gdańsk przegrywa z Rapidem Wiedeń, a angielski kibic traci flagę

Oliver przyleciał do Polski już w sobotę. Pierwotnie miał obejrzeć mecz Lechii z Górnikiem Zabrze, o czym opowiedział w wywiadzie dla portalu Lechia.net. Mecz został przełożony z powodu eliminacji do Ligi Konferencji Europy, jednak Anglik został w Gdańsku na starcie z Austriakami. Podczas rywalizacji z Rapidem wywiesił na jednej z trybun wyjątkową flagę "International Lechia Gdańsk Fans", którą sam przygotował.

"Flaga jest wywieszona" - pochwalił się kibic przed pierwszym gwizdkiem arbitra na Twitterze.

Jego radość nie trwała zbyt długo. Flagę ukradli chuligani, którzy przychodzą na mecze Lechii. W trakcie meczu Oliver poinformował o tym na Twitterze. "Flaga została skradziona" - napisał krótko.

Nie był to pierwszy wybryk kibiców Lechii w ostatnim czasie. Podczas meczu pierwszej rundy eliminacji z Akademiją Pandew na trybunie, gdzie zasiadają najbardziej zagorzali kibice, doszło do bijatyki. Mecz został przerwany na 45 minut, a na klub nałożono kary.

Zagraniczny kibic Lechii szczęśliwy mimo porażki. "Wrócę z lepszą flagą"

Choć nie był to udany dzień dla Lechii, która przegrała 1:2 z Rapidem i pożegnała się z Europą, a także dla samego Olivera, który został okradziony, to był on zadowolony z powodu wizyty na gdańskim stadionie.

"Dziś był mój pierwszy raz na Lechii na trybunach. Poza tym, że ktoś ukradł moją flagę, było to przyjemne doświadczenie. To był dobry czas i cieszę się, że byłem tam, by być świadkiem Lechii w Europie. Następnym razem będę miał lepszą flagę" - skomentował ten dzień znany na Twitterze jako "Eryk Lama" angielski kibic.