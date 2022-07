Media: Brighton nie wiąże przyszłości z Karbownikiem. "To zaskakujące"

Michał Karbownik jest zawodnikiem Brighton & Hove Albion od stycznia 2021 roku (wcześniej kilka miesięcy grał w ramach wypożyczenia w Legii). Jak dotąd jego kariera w angielskim klubie nie jest udana. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku trafił na sezon do Olympiakosu, gdzie również nie zachwycał dyspozycją.

Brighton nie wiąże nadziei z Karbownikiem

Od momentu transferu do Brighton Karbownik rozegrał zaledwie dwa mecze w pierwszym zespole. Dostał po 90 minut w pucharowych meczach z Leicester City (0:1) i Cardiff City (2:0). Poza tym zagrał też dwa spotkania w drużynie U-21 i w obu zanotował po jednej asyście. Nie było to jednak to, na co liczył w momencie przenosin do Anglii.

Adam MacDonald z podcastu "Seagulls Social" stwierdził, że początkowo w Karbowniku pokładano duże nadzieje. - Tak naprawdę mogliśmy oglądać Karbownika tylko w zeszłorocznym okresie przygotowawczym, przed jego wypożyczeniem do Grecji. Wyglądał na szybkiego, silnego i wszechstronnego piłkarza. Wielu kibiców myślało, że będzie idealnym konkurentem na prawej obronie dla Tariqa Lampteya - opisał.

Brytyjski dziennikarz stwierdził następnie, że Karbownik nie może liczyć na regularną grę w Brighton. - Według lokalnych raportów w Brighton, wydaje się, że trener zdecydował, że Karbownik nie jest częścią długoterminowych planów. Zwłaszcza po prośbie Karbownika o grę w pomocy wygląda na to, że w tym sezonie nie sprosta wymaganiom - dodał MacDonald.

Karbownik ma odejść z Brighton

W dalszej części wypowiedzi prowadzący podcast porównał sytuację Karbownika do Jakuba Modera, który przenosił się do Brighton niemal w tym samym czasie. - To zaskakujące, ponieważ kiedy podpisał kontrakt razem z Moderem, fani wiązali z nim nadzieje. Być może między nim a trenerem była jakaś różnica zdań, sądzę, że jego przyszłość, przynajmniej w tym sezonie, będzie daleko od Brighton - skomentował.

W ostatnich dniach pojawiło się sporo spekulacji na temat przyszłości Michała Karbownika. Wydawało się, że jego kolejnym klubem będzie Lechia Gdańsk, która zamierzała go wypożyczyć. Sytuacja się jednak zmieniła i według najnowszych informacji, 21-latek może zagrać we Włoszech lub Francji.