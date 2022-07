Podolski uderza w Lewandowskiego. "Zepsuł to, co budował przez osiem lat"

To oficjalne - Robert Lewandowski kończy ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Barcelony. W poniedziałek Polak przeszedł testy medyczne, a we wtorek ma dopełnić ostatniej formalności i podpisać trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Będzie zarabiać około 9 mln euro netto rocznie.

Tym samym dobiegła końca saga transferowa z udziałem polskiego napastnika, która ciągnęła się od kilku tygodni. W tym czasie dochodziło do wielu medialnych potyczek pomiędzy Lewandowskim, jego agentem Pinim Zahavim, a władzami mistrza Niemiec - prezesem Oliverem Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem.

Głos w sprawie wspomnianej wojny medialnej zabrał Lukas Podolski. Jego zdaniem przepychanki słowne były zbędne i tylko zaszkodziły wizerunkowo, zarówno Lewandowskiemu, jak i Bayernowi. - Niefajnie się to kończy. Mogło to być lepiej rozegrane, by wszyscy byli zadowoleni. Jak ktoś grał osiem lat w klubie, strzelał bramki, wygrywał mecze, nie powinno się to kończyć taką walką, taką wojną. Z zewnątrz to wszystko wygląda głupio. Wszystkie strony są przegrane - oznajmił Podolski w rozmowie z "Super Expressem".

Co więcej, piłkarz Górnika Zabrze podkreślił, że szczególnie nie spodobała mu się postawa Lewandowskiego, który mimo ważnej umowy z Bayernem jawnie deklarował chęć odejścia. - Jeśli ktoś ma marzenie, żeby się spróbować w innej lidze, ma prawo o to walczyć. Ale powinien szanować fakt, że ma też jeszcze rok ważnego kontraktu - powiedział Podolski. I dodał: - Myślę, że to, co wybudował w Bayernie przez te osiem lat gry w Monachium, zepsuł teraz swoją postawą.

Według 37-latka błąd popełniły też władze bawarskiego klubu, które najpierw zarzekały się, że nie pozwolą odejść napastnikowi, a później zmieniły stanowisko. Jego zdaniem takie zachowanie wywoła niepotrzebne pretensje ze strony sympatyków drużyny mistrza Niemiec.

Robert Lewandowski występował w barwach Bayernu Monachium od 2014 do 2022 roku. W tym czasie rozegrał 375 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 344 bramki i zaliczył 72 asysty. Z Bayernem sięgał także po wiele ważnych trofeów, m.in. osiem tytułów mistrza Niemiec, trzy puchary Niemiec i najcenniejsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów (2019/20).