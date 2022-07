Robert Lewandowski już przeszedł testy medyczne. Ostatnia formalność

Kwestią transferu Roberta Lewandowskiego żyły ostatnio polskie jak i europejskie media. Reprezentant Polski finalnie trafił do FC Barcelony, choć negocjacje pomiędzy "Dumą Katalonii" a Bayernem Monachium były bardzo trudne.

Robert Lewandowski przeszedł testy medyczne w FC Barcelonie

Atakujący znajduje się już w Miami, gdzie na zgrupowaniu przebywa FC Barcelona. Lewandowski ma za sobą powitanie z nowymi kolegami, prezesem "Dumy Katalonii", jaki i testy medyczne. Według hiszpańskich mediów był to już ostatni krok przed podpisaniem kontraktu z reprezentantem Polski.

- Lewandowski właśnie przybył do hotelu Barcelony, po przejściu testów medycznych - relacjonuje Helena Condis Edo.

Dziennikarz hiszpańskiego "AS" Javi Miguel Club dodaje, że same testy przebiegły pomyślnie, a reprezentant Polski może już podpisać umowę z Barceloną. Medialne doniesienia mówią, że Lewandowski zwiąże się z Barceloną 3-letnim kontaktem, z możliwością przedłużenia go o kolejny rok.

- Jestem facetem, który chce grać, chce wygrywać, a z Xavim jest to możliwe. Nadszedł czas, aby Barca wróciła na odpowiedni tor. Jestem tutaj, aby pomóc klubowi w wejściu na szczyt i zdobywaniu tytułów - powiedział Lewandowski w rozmowie z klubowymi mediami.

Dziś wieczorem miała się również odbyć prezentacja Roberta Lewandowskiego w Miami. Jak twierdzą jednak hiszpańscy dziennikarze, ta została najprawdopodobniej przełożona i póki co nie wiadomo, kiedy do niej dojdzie. Oficjalna prezentacja zawodnika na Camp Nou została natomiast zaplanowana w pierwszych dniach sierpnia, już po powrocie zespołu ze zgrupowania w USA.