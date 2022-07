Lewandowski nie wyszedł na trening Barcelony. "Drzwi do debiutu zamknięte"

Już od niedzielnego wieczoru Robert Lewandowski przebywa w Miami wraz z nowym zespołem. W poniedziałek doszło do oficjalnego przywitania z drużyną i prezesem katalońskiego klubu, Joanem Laportą. Następnie Polak udał się na testy medyczne, które przebiegły zgodnie z planem. W tej sytuacji pozostaje już tylko jedna formalność - w ciągu najbliższych godzin polski napastnik powinien złożyć podpis pod trzyletnim kontrakcie z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W poniedziałek Lewandowski miał także zostać oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony. Uroczystość zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego. Na początku pojawiły się informacje, że wydarzenie odbędzie się z delikatnym opóźnieniem. Później Toni Juanmarti z Relevo przekazał, że w poniedziałek do prezentacji w ogólne nie dojdzie.

- Ostatecznie nie będzie dziś oficjalnego powitania Lewandowskiego w Miami. Jego udział w jutrzejszym meczu z Interem Miami wydaje się jeszcze mniej prawdopodobny. W tym przypadku zadebiutowałby w kolejnym sparingu w Las Vegas przeciwko Realowi Madryt - poinformował dziennikarz. Doniesienia na temat ewentualnego debiutu potwierdza także redakcja "AS".

Co więcej, hiszpańskie media przekazały, że Robert Lewandowski nie pojawił się na kolejnym treningu FC Barcelony, który odbywał się w godzinach popołudniowych czasu lokalnego. Jak przekonują dziennikarze, w tej sytuacji jego debiut w meczu z Interem Miami jest niemożliwy. To spotkanie zostanie rozegrane w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:00 czasu polskiego. "Robert Lewandowski nie wyszedł na boisko podczas treningu tego popołudnia, więc drzwi do jego debiutu we wtorek z Interem Miami są definitywnie zamknięte" - czytamy na portalu.

W tej sytuacji media spekulują, że debiut nastąpi dopiero w towarzyskim El Classico z Realem Madryt, które odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o 5:00 czasu polskiego w Las Vegas. Będzie to drugi mecz Barcelony w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych.

Trzy dni później, o 2:30, rywalem hiszpańskiego zespołu będzie Juventus. Podczas tego spotkania może dojść do pojedynku Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym. Z kolei na zakończenie tournée, w nocy z 30 na 31 lipca o 1:00 czasu polskiego Barcelona zagra z New York Red Bulls.

Jak donoszą dziennikarze AS, nie wiadomo czy na czas do Miami dotrze Xavi. Hiszpański szkoleniowiec nie poleciał razem z drużyną do Stanów Zjednoczonych z powodu problemów z paszportem. W ostatnich dniach musiał wyrobić specjalne pozwolenie na wjazd do USA. Wszystko dlatego, że jeszcze jako piłkarz katarskiego Al Sadd Xavi trzykrotnie podróżował do Iranu. Według hiszpańskich dziennikarzy, problem z paszportem nadal nie został rozwiązany. "W tej chwili jego obecność, jak dowiedział się AS, jest zagrożona" - czytamy na portalu.

