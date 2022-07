UEFA znów szokuje. Policzono, ilu Rosjan i Białorusinów zasiada w jej komisjach

Przedstawiciele kilku europejskich państw z ministrem sportu Wielkiej Brytanii Nigel Huddleston apelują o kolejne kroki zmniejszające rolę Rosji w organizacjach sportowych. Jedną z federacji, która nadal ma dużo do zrobienia, jest UEFA, w której najważniejszych departamentach i komisjach zasiada 22 działaczy z Rosji i Białorusi.

22 rosyjskich i białoruskich działaczy w organach UEFY. Wielka Brytania wzywa do działań

Stopniowe wykluczanie Rosji i Białorusi ze świata sportu wiąże się z rosyjską napaścią zbrojną na Ukrainę, która jest wspierana przez Białoruś. Oba państwa wykorzystują natomiast sport do celów propagandowych i próby ocieplania swojego wizerunku. Co prawda, UEFA wcześniej zdecydowała się na wykluczenie rosyjskich drużyn klubowych i narodów z rozgrywek organizowanych przez federację, to władze m.in. Wielkiej Brytanii wzywają do kolejnych kroków.

Głównym zarzutem wobec UEFY jest fakt, że w jej gremiach nadal zasiada aż 22 działaczy z Rosji i Białorusi, których powiązania z rządami swoich państw są bardzo klarowane. Sprawę po dziennikarskim śledztwie opisał "DailyMail", a jego dziennikarze wyróżnili kilka postaci, które nadal nie zostały w żaden sposób zawieszone.

Wiele uwagi poświęcono Aleksandrowi Diukowowi, który jest prezesem Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej i zasiada w organach zarządzających UEFĄ. Rosjanin to także dyrektor naczelny Gazpromu, firmy energetycznej zależnej od rosyjskiego rządu. Wielka Brytania nałożyła na niego sankcję za powiązania z Władimirem Putinem, a pomimo tego nadal ma on wpływ na światową piłkę.

W artykule wskazano także na znaczącą rolę byłego funkcjonariusza KGB, służb bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, oraz podpułkownika rezerwy wojskowej Siergieja Priadkina. Pełni on funkcję wiceprezesa Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej, a także prezesa ligi rosyjskiej. W UEFA jest za to wiceprzewodniczącym Komisji Rozgrywek Drużyn Nardowych.

- Osoby blisko związane z Rosją i Białorusią, w tym między innymi urzędnicy państwowi, powinny zostać usunięci z wpływowych stanowisk w zarządach i komitetach organizacyjnych - apeluje Nigel Huddleston.

Politycy zaapelowali nie tylko do władz UEFY, ale również innych federacjach sportowych, w których zasiadają rosyjscy i białoruscy działacze. Tyczy się to również światowych organizacji: pływackiej, tenisa oraz motorowej.