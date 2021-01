Barcelona podliczyła głosy. Czterech kandydatów na stanowisko prezesa. Jest faworyt

FC Barcelona po przeliczeniu kart oficjalnie potwierdziła, że Joan Laporta (10 272 podpisów), Víctor Font (4713), Toni Freixa (2822) i Emili Rousaud (2510) mogą dalej kandydować na prezydenta Dumy Katalonii. Ten pierwszy prezesem Barcelony był w latach 2003-2010.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

Czterech spełniło wymóg

Spełnili bowiem wymóg, jakim było zebranie 2257 podpisów. Podpisy będą teraz podlegały procesowi walidacji. Wtedy będzie jasna ostateczna liczba kandydatów w wyborach na stanowiska prezesa.

Wymogu nie spełniło za to czterech kandydatów: Xavier Vilajoana (1968 podpisów), Jordi Farré, Lluis Fernández Ala, Pere Riera i Agusti Benedito. Tylko pierwszy z wymienionych przekazał swoje podpisy do przeliczenia i sprawdzenia. Reszta kandydatów zniszczyła karty do głosowania.

Nowa gwiazda Barcelony do meczów wnosi magię. To on ma przekonać Messiego do pozostania

Wybory nowego prezesa 26-krotnych mistrzów Hiszpanii odbędą się 24 stycznia. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z funkcji tej zrezygnował Josep Maria Bartomeu. Tymczasowo pełni ją Carles Tusquets.