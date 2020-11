"Barcelona jest bankrutem. Stan upadłości". Font domaga się jak najszybszych wyborów

Po niedawnej dymisji Josepa Marii Bartomeu tymczasowym prezesem Barcelony jest Carlos Tusquets. Prawdopodobnie pozostanie na tym stanowisku co najmniej do stycznia, gdy mogą odbyć się nowe wybory. Jak informuje portal football-espana.net, Tusquets musi przeanalizować sytuację finansową klubu i zdecydować, jak postąpić z proponowanymi obniżkami płac dla piłkarzy. Sam jednak nie wystartuje w wyborach.

Victor Font chce jak najszybszych wyborów w Barcelonie

Nowym prezesem zostanie jeden z kilku kandydatów, którzy zapowiedzieli walkę o prezesurę. Wśród nich największe szanse ma w tej chwili Victor Font. Wezwał on do przesunięcia wyborów na jak najszybszy termin w obawie o pogarszającą się sytuację finansową klubu z Camp Nou. Font powiedział w rozmowie z "AS": "Barcelona jest praktycznie w stanie upadłości ekonomicznej. Technicznie jest bankrutem. Taka sytuacja zagraża modelowi właścicielskiemu".

- Wiele lat temu postawiliśmy diagnozę, w której przewidzieliśmy to, co się wydarzy i co to się spełnia. Dlatego tak ważny jest nowy projekt, który przygotowaliśmy - dodał. Font zapewnia, że jest gotowy do objęcia władzy w Barcelonie i czeka na wybory. - Dziwię się, że nie wyznaczono jeszcze daty wyborów. Sytuacja płacowa jest krytyczna i władze muszą się tym zająć, ale powinny też ogłosić wybory - przyznał. Niewykluczone, że głosowanie na nowego prezesa klubu odbędzie się w sposób elektroniczny. Taki model proponują Font i jego współpracownicy.

Barcelona czeka na nowego prezesa, a tymczasem w lidze wygrała w sobotę z Betisem 5:2. Zajmuje ósme miejsce w tabeli. Kolejny mecz ligowy rozegra po przerwie reprezentacyjnej 21 listopada z Atletico Madryt na wyjeździe.