Dani Alves ostro o Barcelonie. "Straciła swoją tożsamość. Nie ma żadnej filozofii"

Dani Alves udzielił szczerego wywiadu dla katalońskiego radia RAC1. Mówi w nim m.in. o obecnej sytuacji klubu. - Wcześniej Barcelona miała własną tożsamość, a teraz straciła ją i stała się klubem na zasadzie kup-sprzedaj. Mogą tam mieć wielu wartościowych zawodników, ale nie obronią swojej filozofii. Według mnie teraz nie mają żadnej. Odejścia Rakiticia czy Suareza to konsekwencja wszystkiego, co wydarzyło się w klubie. Barcelona stała się komercyjną drużyną, a zawodnicy są jej produktami - wskazał Alves.

- Zostałbym w Barcelonie do końca swojego życia, ale to, że chcieli mnie wyrzucić z klubu tylnymi drzwiami za zlekceważenie. Prawdopodobnie nadal bym tam grał. Odrzuciłem lukratywną ofertę z Realu Madryt, zanim tam przyszedłem i zżyłem się z Barcą na tyle, że chciałem odejść w sposób, który mógłbym wybrać samemu - stwierdził Brazylijczyk. - Odszedłem do Juventusu, żeby pokazać swoją wartość. I zrobiłem to. Ale każdy, kto odejdzie z Barcelony, przez jakiś czas tego żałuje. Później albo to zaakceptuje, albo kolejne miesiące będą dla niego bardzo gorzkie. Mój rok w Turynie był najgorszy w całej karierze, bo chciałem, żeby Juventus był dla mnie, jak Barcelona, ale to tak nie działa. Jednak miałem jaja, żeby potem przyznać, że chciałbym wrócić do klubu. Ale oni nie mieli jaj, żeby przyznać, że popełnili błąd, traktując mnie w taki sposób - opisywał Alves.

Czy obrońca tęskni za Messim? - Trudno nie tęsknić za relacją, jaką mieliśmy na boisku. Teraz wydaje się samotny. Gdy wysyłał burofax do klubu, ja napisałem mu, żeby nie odchodził. Gdy wiedziałem już, że wykopią mnie z Barcelony, powiedziałem mu o tym na treningu, a on odparł: nie odchodź, gdzie będziesz lepszym piłkarzem? Teraz odpowiedziałem tymi samymi słowami. Nie odpowiedział, ale wiem, że do niego dotarły - powiedział Alves.

Dani Alves grał w Barcelonie w latach 2008-2016. Zdobył z nią sześć mistrzostw Hiszpanii, pięć krajowych pucharów i trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Przychodził do katalońskiej drużyny z Sevilli. Później grał jeszcze w Juventusie i PSG, a obecnie gra dla brazylijskiego Sao Paulo.