Hiszpanie przeprowadzają testy na obecność koronawirusa. Pięciu piłkarzy zakażonych

- W klubach pierwszej i drugiej dywizji wykryto pięć pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem wśród zawodników. Wszyscy przechodzą chorobę bezobjawowo i są w końcowym stadium choroby - napisano w oświadczeniu, opublikowanym przez władze La Ligi. Wszyscy piłkarze, którzy uzyskali pozytywny wynik testu, a których dane nie zostały podane do publicznej wiadomości, zostaną odizolowani i przejdą ponowne testy w następnych dniach. Będą mogli wrócić do treningów z drużyną, gdy otrzymają dwa negatywne wyniki w odstępie 72 godzin pomiędzy testami.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekarski: Jak czasem słyszę ministra Szumowskiego... Ludzie mogą złapać się za głowę

Pierwsze zespoły, m.in. FC Barcelona, Sevilla, Villareal, powróciły już do treningów drużynowych. Wiele wskazuje na to, że La Liga wznowi rozgrywki w drugiej połowie czerwca. Aktualnie w Hiszpanii obowiązuje stan wyjątkowy, który potrwa co najmniej do 24 maja. Od tego terminu rozpocznie się stopniowe łagodzenie środków zdystansowania społecznego.

Władze La Ligi dotychczas nie podały oficjalnego terminu powrotu do rozgrywek, jednak potwierdzono, że wszyscy liczą na wznowienie sezonu w czerwcu i dogranie pozostałych 11 kolejek. Termin powrotu do gry będzie jednak zależał od decyzji władz Hiszpanii, dotyczących łagodzenia wszelkich obostrzeń.

Przeczytaj także: