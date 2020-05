Zidane oszołomiony nowym wyglądem Edena Hazarda. Mocno wziął się za siebie

Eden Hazard na razie nie spełnił oczekiwań w zespole z Madrytu, po tym jak został sprowadzony z Chelsea latem 2019 roku temu za 100 milinów euro. Kibice "Królewskich" początkowo byli zachwyceni. Liczyli, że Belg będzie następcą Cristiano Ronaldo na Bernabeu. Nowy gwiazdor nieprzypadkowo wybrał koszulkę z numer "7", którą wcześniej przez dziewięć lat nosił w Realu właśnie Portugalczyk. Jednak z biegiem czasu Hazard grał coraz słabiej i nie potrafił odzyskać formy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czas Setiena w Barcelonie jest ograniczony. To trener bez planu B"

Powodem takiego stanu rzeczy był niezdrowy tryb życia oraz uraz, którego Belg doznał pod koniec 2019 roku, gdy okazało się, że ma pękniętą kość strzałkową. 29-latek po przyjściu do Realu swoją sylwetką nie przypominał profesjonalnego piłkarza. Mówiło się nawet o 7 kg nadwagi. Po wakacjach w 2019 roku zanotował niemal 10% wzrost masy ciała przy 175 cm wzrostu. Hazard często tył, ponieważ uwielbiał spożywać niezdrowe posiłki.

Zadziwiająca metamorfoza Edena Hazarda

Hazard podczas pandemii koronawirusa i rehabilitacji po kontuzji postanowił ostro wziąć się za siebie. Pracował nad swoją formą fizyczną oraz ograniczył jedzenie. - To dla mnie skomplikowane. Staram się nie jeść dużo. Nie chodzę do spiżarni, aby nie jeść dużo bułek. Jednak nie jest to prosta sprawa - ujawnił piłkarz, cytowany przez dziennik "The Sun".

Po zniesieniu części obostrzeń w Hiszpanii piłkarze Realu mogli przyjechać do klubu, aby odbyć trening. W drodze na jeden z nich Hazard wpadł na Zinedine'a Zidane'a, trenera Realu, który był pod wielkim wrażeniem przemiany fizycznej Belga i odbył z nim krótką rozmowę.

Z kolei Thibaut Courtois, kolega Belga z reprezentacji i na co dzień bramkarz Realu stwierdził, że wstrzymanie ligi bardzo pomogło pomogło Hazardowi wrócić do pełnej sprawności. - Hazard ma się dobrze. Dużo trenuje, aby móc wrócić do zespołu - powiedział Courtois w rozmowie z belgijską tv. Dotychczas Hazard w Realu zagrał 15 razy i strzelił w nich tylko jednego gola i zanotował pięć asyst.

Przeczytaj także: