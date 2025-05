Gigant rusza po byłą gwiazdę Ekstraklasy! To byłby absolutny hit

Ante Crnac niedawno brylował na boiskach ekstraklasy w barwach Rakowa Częstochowa. Młody Chorwat jednak latem zdecydował się odejść z klubu i przeniósł się do klubu z Championship. 11 milionów euro zapłaciło za niego Norwich City.

Była gwiazda Ekstraklasy może trafić do giganta

Na pierwsze trafienie czekał aż do 19 października. Jednak przełamał się w ważnym momencie dla drużyny, gdyż swojego debiutanckiego gola zdobył w zremisowanym 1:1 meczu ze Stoke City. W sumie dla drużyny z drugiej ligi angielskiej zdobył siedem bramek i dołożył pięć asyst w 38 spotkaniach.

Postawa Chorwata nie umknęła uwadze wyżej notowanym klubom. Jego szybki rozwój sprawił, że znalazł się on w orbicie zainteresowań klubu z Bundesligi. Serwis "Ruhr Nachrichten" poinformował, że Borussia Dortmund monitoruje sytuację 21-latka, przygotowując się na "potencjalne odejście gwiazdora - Serhou Guirassy'ego" - czytamy w serwisie en.nogomania.com, który powołuje się na niemiecki serwis.

Trener Borussii jest fanem talentu Crnaca

Gwinejczyk w tym sezonie strzelił 32 gole w 40 meczach, a trener Bvb - Niko Kovac, czyli rodak Ante Crnaca ma być "wielkim fanem wszechstronności i pracowitości Crnaca". Szkoleniowiec ma widzieć w nim zawodnika, który "odświeży opcje ofensywne Dortmundu".

"Crnac jawi się jako realny projekt długoterminowy, zdolny do rozwoju pod okiem Kovaca, a jednocześnie zapewniający natychmiastową głębię i dynamikę" - piszą dziennikarze.

Zagraniczni dziennikarze podkreślają, że w ciągu dwóch lat Ante Crnac przeszedł drogę od gry w Slaven Belupo do potencjalnego transferu do Borussii Dortmund. Do tej pierwszej ekipy trafił z młodzieżówki Dinama Zagrzeb, którego jest wychowankiem. We wrześniu 2023 roku przeniósł się za 1,3 mln euro do Rakowa Częstochowa, a latem 2024 roku został wykupiony przez Norwich City.

Dziennikarze podkreślają także, że przebieg jego kariery pokazują, że napastnik jest odporny, zdolny do adaptacji i cały czas się rozwija. Ewentualny transfer do Borussii Dortmund byłby dla 21-latka kolejnym krokiem naprzód w dynamicznej karierze.

Aktualnie Transfermarkt wycenia go na 8 mln euro, ale Norwich ma cenić go na zdecydowanie więcej, biorąc pod uwagę fakt, że zapłacili za niego 11 mln, a ponadto jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.