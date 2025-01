Dramat Borussii. Tak źle nie było od 12 lat

Borussia Dortmund zaliczyła sporą wpadkę w 17. kolejce Bundesligi, przegrywając 2:4 z Holstein Kiel, a więc jednym z beniaminków ligi niemieckiej. W ten sposób różnica między BVB a czołówką może się znacznie zwiększyć - aktualnie zespół Nuriego Sahina traci 14 punktów do prowadzącego Bayernu Monachium. Nieco bardziej optymistycznie wygląda to, że BVB ma pięć punktów mniej od czwartego RB Lipsk, które zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Przez lata to właśnie Borussia Dortmund uchodziła za głównego rywala Bayernu Monachium do walki o mistrzowską paterę. Ostatni tytuł BVB to sezon 11/12. Od tamtej pory Bayern wygrał jedenaście kolejnych tytułów, a w sezonie 23/24 po historyczne mistrzostwo Niemiec sięgnął Bayer Leverkusen. Teraz wydaje się mało prawdopodobne, by Borussia Dortmund włączyła się jeszcze do walki o tytuł w Bundeslidze.

Najniższy poziom BVB od lat. Tak źle było ostatnio w 2013 roku

Niemiecki dziennik "Kicker" informuje, że porażka BVB z Holstein Kiel miała swoje reperkusje także na giełdzie. W środę rano cena akcji BVB wynosiła 2,81 euro (11,96 złotych), co było spadkiem o około 10 proc. w porównaniu z wtorkiem. "Akcje tylko nieznacznie odrobiły straty w ciągu dnia i ponownie wzrosły do poziomu nieco poniżej 3 euro" - czytamy w artykule.

Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na to, że ostatni raz tak niskie ceny akcji BVB były na początku 2013 r., a więc ponad dziesięć lat temu. Wtedy akcje były jednak w trendzie wzrostowym, a teraz trend wskazuje na spadek wartości akcji. Warto dodać, że w marcu 2019 r. inwestorzy płacili ponad 10 euro za akcję BVB. "Kicker" uzupełnia, że w sezonie 23/24 przychody Borussii wyniosły 509,1 mln euro, co było wzrostem o 21,7 proc. w porównaniu do sezonu 22/23.

Borussia Dortmund jest notowana na giełdzie od 2000 r. BVB było pierwszym niemieckim klubem, który emitował akcje na giełdzie papierów wartościowych. Wówczas cena za jedną akcję wynosiła jedenaście euro. Zdecydowanie najmniej kosztowały w 2009 i 2010 r. - mniej niż jedno euro. Gdy w klubie dzieją się ważne rzeczy, które mogą wpłynąć na ceny akcji, BVB musi wydać stosowne oświadczenie w mediach społecznościowych.

W kolejnym ligowym meczu Borussia Dortmund zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 20:30.