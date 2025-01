To już nie są żarty! Włosi wypychają Polaków z kraju

Kiedy w lipcu 2022 roku Legia Warszawa za symboliczne pieniądze oddawała Szymona Włodarczyka do Górnika Zabrze, nikt nie mógł spodziewać się, że wystrzeli z formą. A tak właśnie się stało. Polak strzelił dziewięć goli w ekstraklasie i po zaledwie roku został sprzedany do Sturmu Graz za 2,2 mln euro. I choć początek miał znakomity, to z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Ostatecznie stracił miejsce w podstawowym składzie, a w sierpniu podjęto decyzję o wypożyczeniu do Salernitany.

Dwóch Polaków na wylocie z włoskiego klubu. "Delikatne sprawy"

22-latek od samego początku sezonu totalnie jednak rozczarowuje. Jak dotąd zaliczył 13 spotkań, co dało mu jednak łącznie zaledwie 622 minuty. Słaby wynik, tak samo jak, patrząc na jego statystyki - jeden gol i dwie asysty. Trudno się zatem dziwić, że w ostatnich pięciu meczach tylko raz wychodził w podstawowym składzie, natomiast w niedzielę z Sassuolo nowy szkoleniowiec Roberto Breda w ogóle nie wpuścił go na murawę.

Portal Salernitana News poinformował w środę, że zarówno Włodarczyk, jak i drugi nasz zawodnik Paweł Jaroszyński lada moment prawdopodobnie opuszczą włoski klub. "Delikatne sprawy" - czytamy. Zwrócono uwagę na to, że obrońca nie został powołany na niedzielny mecz z powodu problemów fizycznych. I choć na najbliższe spotkanie zapewne wróci, to trudno sobie wyobrazić, by przedłużył wygasającą z końcem czerwca umowę. Podkreślono, że Jaroszyński najprawdopodobniej wróci zatem do Polski.

Jeśli chodzi o Włodarczyka, to władze Salernitany nie są z niego zadowolone i jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, to skrócą wypożyczenie ze Sturmu Graz. "Rozczarowuje" - napisano, dodając, że operację utrudnia jednak fakt, że Polak nie może trafić w styczniu do innego klubu, gdyż w tym sezonie reprezentował już barwy zarówno Salernitany, jak i właśnie austriackiej ekipy. Zdaniem dziennikarzy "powinni go zatem powitać z powrotem".

US Salernitana po 21. kolejkach Serie B zajmuje 20. ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 pkt. Do będącej poza strefą spadkową Cittadelli traci za to sześć punktów. Kolejny mecz piłkarze Roberto Bredy rozegrają w sobotę 18 stycznia, kiedy zmierzą się u siebie z Reggianą.