Media: Słynny klub zgłosił się po Jakuba Modera! Padła kwota

- Mamy z nim problem. Ciągle słyszę, że jest dobry i utalentowany, ale ja tego nie widzę. Wiem, że ma potencjał, ale on nie jest w stanie go wyzwolić. On jest motorycznie i fizycznie tak zaniedbany, że szkoda gadać. Do tego ma problemy w klubie - w ten sposób Zbigniew Boniek, były prezes PZPN zdiagnozował Jakuba Modera po listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Do tej pory Moder zagrał sześć meczów w Brighton w sezonie 24/25 i spędził 159 minut na boisku.

Dodatkowo kontrakt Modera wygasa z końcem czerwca br. i raczej nie zostanie on przedłużony. Do tej pory z Moderem łączono już co najmniej kilka klubów - Vfb Stuttgart, Union Berlin, Udinese Calcio, Leicester City czy Everton.

- Jeżeli on nie gra u Niemca (trenera Brighton Fabiana Hurzelera - red.), który wymaga fizyki, zaangażowania, taktyki, strategii, mądrości, to on chce iść do ligi niemieckiej? Jakbym był jego agentem, to od razu ściągałbym go ligę albo nawet dwie ligi niżej. I powiedziałbym, że on musi grać - mówił Tomasz Hajto, były reprezentant Polski w "Prawdzie Futbolu".

Z najnowszych informacji wynika, że do grona klubów zainteresowanych Moderem dołączył kolejny, tym razem występujący w lidze holenderskiej.

Jakub Moder w Holandii? Klub jest gotów wydać dwa miliony euro

Portal 1908.nl informuje, że Feyenoord Rotterdam chciałby sprowadzić Modera do siebie jeszcze w zimowym oknie transferowym. Holendrzy rozpoczęli rozmowy z Brighton i są gotowi wydać dwa mln euro w styczniu. To wszystko ze względu na wygasający kontrakt Modera z końcem sezonu 24/25. Holenderscy dziennikarze dodają, że cenią Modera głównie ze względu na jego wszechstronność, bo może grać na wszystkich pozycjach w środku pola.

"Feyenoord jest konkretny dla Jakuba Modera w połowie okna transferowego. Zaufanie w Rotterdamie do Polaka jest wysokie" - czytamy w artykule. 1908.nl dodaje, że w związku z zainteresowaniem Moderem Feyenoord porzucił możliwość transferu Cesare Casadeiego z Chelsea. Anglicy nalegali na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, ale koszty transferu są zbyt wysokie dla Holendrów.

Jeżeli Moder grałby w Feyenoordzie jako środkowy pomocnik, to wśród konkurentów miałby Holendra Quentina Timbera czy Koreańczyka Im-beom Hwanga. Aktualnie Feyenoord zajmuje czwarte miejsce w Eredivisie z 35 punktami i traci jedenaście do prowadzącego PSV Eindhoven. Feyenoord występuje też w fazie ligowej Ligi Mistrzów i zajmuje 18. miejsce z dziesięcioma punktami.

Moder byłby też dwunastym Polakiem w historii Feyenoordu. W sezonie 22/23 piłkarzem tego klubu był Sebastian Szymański, a wcześniej barwy Feyenoordu reprezentował m.in. Michał Janota, Euzebiusz Smolarek, Włodzimierz Smolarek, Tomasz Iwan, Jerzy Dudek czy Marek Saganowski.