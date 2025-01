Koniec Polaka w Serie A! Spełnił się najgorszy scenariusz

Mateusz Wieteska latem 2023 r. zamienił Clermont Foot na Cagliari, co na razie okazuje się nietrafioną decyzją. Od początku tego sezonu rzadko kiedy podnosi się z ławki rezerwowych - w Serie A rozegrał tylko pięć spotkań, co przełożyło się na 181 minut.

Nieco lepiej wyglądało to w Pucharze Włoch, gdzie zaliczył dwa pełne mecze (180 minut), lecz Sardyńczyków już nie ma w tych rozgrywkach (w 1/8 finału przegrali 0:4 z Juventusem). Patrząc na to wszystko, przyszłość czterokrotnego reprezentanta Polski jest pewną niewiadomą.

Media: Mateusz Wieteska na wylocie z Cagliari. Mógłby zagrać z innym Polakiem

"Rewolucja w Cagliari wisi w powietrzu" - ogłosił włoski portal tuttomercatoweb.com, opisując sytuację środkowego obrońcy. "Należy do tych, którzy mogliby pożegnać Sardynię podczas zimowego okna transferowego. Nigdy do końca nie przekonywał" - czytamy.

Przekazano też doniesienia dziennika "Tuttosport". Z nich wynika, że Wieteska mógłby zagrać na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Konkretnie w Palermo, które "może podjąć kolejną próbę" pozyskania go. Gdyby tym razem się udało, stałby się on klubowym kolegą Patryka Pedy (ten na Sycylii nie radzi sobie zbyt dobrze, w tym sezonie wystąpił tylko w trzech meczach, łącznie przez 130 minut).

Mateusz Wieteska przyspawany do ławki rezerwowych Cagliari. Co zrobi przed końcem stycznia?

Wątpliwe, aby 27-latek nagle miał wygrać rywalizację z Yerrym Miną, Jose Luisem Palomino czy Sebastiano Luperto, zatem transfer mógłby być dla niego właściwym rozwiązaniem. Przed końcem stycznia Cagliari rozegra jeszcze dwa spotkania: z Lecce (19.01) i Torino (24.01), które ostatecznie mogą nakłonić Mateusza Wieteskę do zmiany otoczenia (lub go od tego odwieść, gdyby dostał więcej minut).

Kontrakt środkowego obrońcy z sardyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 r. Jego transfer z Clermont Foot kosztował 5 mln euro. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia łączące Polaka z Realem Valladolid.