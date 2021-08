Robert Lewandowski blisko kolejnego rekordu Gerda Muellera! Bayern może przejść do historii

W drugiej kolejce tego sezonu Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z 1. FC Koeln. Bawarczycy mogą pobić niebywały rekord, do którego wystarczy strzelenie co najmniej jednej bramki. Biorąc pod uwagę ostatnią formę drużyny Juliana Nagelsmanna, nie musi być o to trudno.

Bayern o krok od niesamowitego rekordu

9 lutego 2020 roku RB Lipsk jeszcze pod wodza Nagelsmanna przyjechała do Monachium, aby odrobić jeden punkt straty w tabeli. Ostatecznie jednak padł bezbramkowy remis, a potem Bayern sięgnął po swój 30. tytuł mistrzowski. Okazuje się jednak, że był to przełomowy moment w historii klubu.

Spotkanie z lutego ubiegłego roku było ostatnim, w którym Bawarczycy nie zdobyli choćby jednego gola. W ostatni wtorek, gdy Bayern pokonywał 3:1 Borussię Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec liczba kolejnych spotkań z co najmniej jedną bramką dobiła do 73. Biorąc pod uwagę pięć najsilniejszych europejskich lig, takim osiągnięciem mógł się pochwalić jedynie Real Madryt.

Nie da się ukryć, że niedzielne spotkanie będzie bardzo trudnym zadaniem dla zawodników 1. FC Koeln, jeśli chodzi o zablokowanie dostępu do własnej bramki. W 73 poprzednich meczach Bawarczycy strzelili aż 211 goli (z czego 71 strzelił Lewandowski), co daje średnią około 2,9 gola na mecz.

Robert Lewandowski również w pogoni za rekordem

Rekord kolejnych meczów ze strzeloną co najmniej jedną bramką nie jest jedynym osiągnięciem, które Bawarczycy z Lewandowskim na czele mogą pobić w najbliższych dniach. Kapitan reprezentacji Polski notuje obecnie serię 14 kolejnych meczów Bayernu o stawkę, w których co najmniej raz wpisywał się na listę strzelców. Rekord należy do zmarłego w niedzielę Gerda Muellera, który w sezonie 1969/70 strzelał w 16 kolejnych spotkaniach.

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał dla Bayernu Monachium 331 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 297 goli i zanotował 65 asyst. W Bundeslidze z kolei licznik jego trafień na ten moment wynosi 278 (Gerd Mueller strzelił 365 bramek).