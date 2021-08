Sky: To już pewne, że Lewandowski chce odejść! Bayern rozpoczął operację

Robert Lewandowski ma ważną umowę z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy ją wypełni. Według brytyjskiej stacji Sky Sports polski napastnik, mimo że jest zadowolony z pobytu w Monachium, chce jeszcze podjąć wyzwanie w swojej karierze i zmienić klub. Chciałby zagrać w innej lidze, jeszcze zanim skończy 35 lat.

Prezesi Bayernu Monachium z pewnością nie chcą, by ich najlepszy napastnik, król strzelców Bundesligi i rekordzista w liczbie bramek w jednym sezonie w tych rozgrywkach, opuścił mistrzów Niemiec.

Dziennikarze Sky Sports dodają, że chcą za Lewandowskiego otrzymać przynajmniej aż 100 milionów funtów. Piszą również, że Polak jest sfrustrowany niechęcią prezesów Bayernu do sprzedaży. Jeden z najlepszych zawodników świata chciałby dołączyć do topowego klubu, ale jest mało prawdopodobne, aby zrobił coś, by zaszkodzić swoim dobrym relacjom z Bayernem Monachium.

Nowe informacje podaje niemiecki Sky Sports. Okazuje się, że w Bayernie liczą się z ewentualnym odejściem Lewandowskiego, bo dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić już szuka następcy reprezentanta Polski. Tego nie należy szukać daleko. Bayern jest zainteresowany Erlingiem Haalandem. Według niemieckich dziennikarzy Bayern toczy konkretne rozmowy z otoczeniem piłkarza w sprawie jego ewentualnego transferu. Do tego oczywiście miałoby dojść za rok.

Jednocześnie niemieccy dziennikarze zastanawiają się, na ile taki ruch byłby realny. Bayern nie słynie z wydawania ogromnych kwot na piłkarzy, a w tym wypadku wydaje się to nieuniknione, bo Haaland wzbudza zainteresowanie w zasadzie wszystkich największych klubów Europie. "Bayern musi zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Robert Lewandowski chciał odejść tego lata, będzie chciał odejść następnego. W pewnym momencie szefowie Bayernu nie będą mogli odmówić. Na świecie jest obecnie tylko jeden zawodnik mogący zastąpić Lewandowskiego i jest nim Erling Haaland" – uważa dziennikarz Sky, Max Bielefeld.

Sky Sports dodaje, że Bayernowi ubywa też konkurentów w wyścigu po Haalanda. Chelsea dopiero co wydała 115 milionów euro na Romelu Lukaku, a Manchester City ma być blisko pozyskania Harry'ego Kane'a. Z kolei Real Madryt całą swoją energię i uwagę skupia na ściągnięciu do siebie Kyliana Mbappe, a FC Barcelona zmaga się z potężnym kryzysem finansowym i nie będzie jej stać na taki transfer. Według mediów klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie Haalanda wynosi 75 milionów euro. Cała transakcja miałaby być sfinansowana dzięki kwocie otrzymanej za Lewandowskiego i zaoszczędzonej kasie z jego gwiazdorskiego kontraktu.