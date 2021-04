To już pewne: Robert Lewandowski wraca do gry! "Muszę strzelić co najmniej sześć goli"

Robert Lewandowski pauzuje ze względu na kontuzję kolana od końca marca i meczu z Andorą (3:0). Przez to stracił oba ćwierćfinały Ligi Mistrzów, w których Bayern Monachium przegrał w dwumeczu z PSG (2:3 i 1:0) oraz cztery mecze ligowe: z RB Lipsk (1:0), Unionem Berlin (1:1), Wolfsburgiem (3:2) oraz Bayerem Leverkusen (2:0). Do gry ma wrócić już w tę sobotę na mecz z Mainz (15:30).

- Radzę sobie bardzo dobrze, trenuję od kilku dni i wszystko idzie zgodnie z planem. Jestem zadowolony i plan jest taki, bym zagrał w ten weekend - powiedział Lewandowski, który dzięki temu będzie miał szansę na gonienie rekordu Gerda Muellera. Ma na koncie 35 goli, czyli o pięć mniej od legendarnego wyczynu Muellera z sezonu 1971/72.

Robert Lewandowski: Muszę strzelić co najmniej sześć goli

- Nie wiem, czy uda mi się go pobić. Mam nadzieję, że gdy wrócę na boisko, to od razu wrócę na swój poziom, będę grał jak najlepiej i od razu strzelał gole. Wciąż mam cztery mecze, by pobić rekord i muszę strzelić co najmniej sześć goli. Zobaczymy.

Hansi Flick żartuje jednak, że "Lewandowski będzie miał problem z powrotem do składu", a wszystko przez bardzo dobrą formę Erika Maxima Choupo-Motinga. 32-letni Kameruńczyk spisywał się bardzo dobrze pod nieobecność Polaka: łącznie strzelił cztery gole w ostatnich sześciu meczach (dwa w dwumeczu z PSG i po jednym w ostatnich spotkaniach ligowych: z Wolfsburgiem i wtorkowym z Bayerem). Potem Flick podszedł do sprawy bardziej serio: - We wtorek miał dobrą sesję treningową. Cieszymy się, że wraca wcześniej i jest zdecydowanie opcją na sobotni mecz.

Dzięki wtorkowej wpadce RB Lipsk z Koeln (1:2) Bayern Monachium będzie mógł zapewnić sobie w sobotę mistrzostwo: wystarczy, że wygra z Bayerem Leverkusen. Byłoby to dziewiąte mistrzostwo Niemiec Bawarczyków z rzędu. Na cztery kolejki przed końcem sezonu mają 71 pkt, czyli o 10 więcej od drugiego Lipska. W tle toczy się jeszcze walka o miejsce w Lidze Mistrzów: trzeci Eintracht Frankfurt ma 56 pkt (30 meczów), czwarty VFL Wolfsburg ma 54 pkt (29 meczów) a piąta Borussia Dortmund ma 49 pkt (29 meczów). Do LM awansują cztery najlepsze drużyny.