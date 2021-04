Zbigniew Boniek podsumował upadek Superligi. Wystarczyło jedno zdanie

Superliga została wstrzymana w nocy z wtorku na środę po tym, jak z udziału w niej zrezygnowały wszystkie angielskie kluby: Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool oraz Manchester United. Ich śladem chcą pójść AC Milan i Inter Mediolan, co oznacza, że pozostają już tylko cztery "zbuntowane kluby": to Juventus, Real Madryt, FC Barcelona i Atletico Madryt. Z oficjalnego komunikatu wynika, że "projekt zostanie przeorganizowany".

- Nie ukrywajmy, szykuje się III wojna światowa. Tym razem w futbolu. Nie wiadomo, jak mocno każdy wyjdzie z tego poraniony. Bomba atomowa już wybuchła. Zaufanie ludzi piłki zostało mocno nadszarpnięte i trudno będzie odbudować dobry klimat - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Meczykami i przewidywał, że "może być tak, że założyciele zostaną w nich sami".

Zbigniew Boniek: To koniec. Piłka jest dla wszystkich

- Breaking news!!! To koniec. Dobranoc - podsumował wtorkowe zamieszanie Zbigniew Boniek, ciesząc się z upadku Superligi. Wcześniej udostępnił tweet Romy, która zamieściła gola Kostasa Manolasa z Barceloną (3:0) - ta bramka dała Rzymianom sensacyjny awans do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18. - W Superlidze nigdy by się to nie wydarzyło... Jeden z najpiękniejszych wieczorów dla kibiców... - podsumował Boniek.

Boniek z samego rana dodał jeszcze: - Piłka jest dla wszystkich i wszyscy mogą marzyć. Zamknięte rozgrywki dla kilku klubów nigdy nie dostaną ok od środowiska. Ps.zgoda ze można wiele rzeczy poprawić.