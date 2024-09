Prosił, aby przyszła do jego garderoby na seks. Ekspert telewizyjny: Upadłem

17 lat i 323 dni - tyle miał Jermaine Jenas, gdy debiutował w profesjonalnej piłce w barwach Nottingham Forest. Środkowy pomocnik był wielką nadzieją angielskiej piłki. I choć w kadrze zagrał 21 razy, a w Premier League 280-krotnie, to raczej nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Z powodu kontuzji w wieku zaledwie 31 lat zakończył karierę. W dodatku z tylko jednym trofeum, Pucharem Ligi wywalczonym z Tottenhamem.

Potem Jenas został ekspertem telewizyjnym. W BBC prowadził program "The One Show", występował także w "Match of the Day". Według oficjalnych danych udostępnionych przez stację w zeszłym roku zarabiał między 190 000 a 194 999 funtów. Jednak jego telewizyjna kariera legła w gruzach, co było skutkiem ujawnienia szokujących incydentów.

Jermaine Jenas stracił posadę w BBC. To był początek jego problemów

Pod koniec sierpnia 41-latek został zwolniony z BBC. Powodem takiej decyzji władz stacji miało być jego "zachowanie w miejscu pracy". Później wyszło na jaw, że wysyłał "nieprzyzwoite wiadomości" do dwóch pracownic. - Czuję wstyd. Czuję, że wszystkich zawiodłem. Przyjaciół, rodzinę, współpracowników. Upadłem tak nisko, jak nigdy dotąd - powiedział w wywiadzie dla "The Sun".

Z czasem zaczęły wychodzić na jaw kolejne wstrząsające fakty. Jedna z kobiet, która pracowała przy ekskluzywnych imprezach organizowanych w Dosze podczas piłkarskich mistrzostw świata, opowiedziała "Daily Mail", jak Jenas wysyłał jej wiadomości z podtekstami i prosił ją o intymne zdjęcia. Aż w końcu wysłał jej fotografię genitaliów. "Chcesz go zobaczyć" - pisał tuż przed tym, jak wysłał zdjęcie.

- Byłam zszokowana. Przez cały czas odpowiadałam na jego wiadomości, bo czułam, że muszę. Do moich obowiązków należało przyprowadzanie gości, ale zawsze zachowywałam dystans i powiedziałam, że nie wyślę mu zdjęć, które chce. (...) On nalegał. Pomyślałam: jesteś bezwstydny. I powiedziałam mu, że porozmawiamy o tym. Nie mógł się opanować i wysłał mi zdjęcie swojego penisa - wyjawiła 38-latka.

Kolejna kobieta oskarża Jermaine'a Jenasa. "Nie przyjął odmowy"

Teraz "Daily Mail" ujawniło kolejną kompromitującą Jenasa sprawę. Makijażystka stacji BT Sport, gdzie były piłkarz przed laty zaczynał ekspercką karierę, ujawniła, że dostawała od niego "niechciane wiadomości o charakterze seksualnym". Od samego początku odrzucała jego zaloty, tłumacząc, że nie jest nim zainteresowana i ma partnera. Ale to nie wystarczyło.

"Jenas nie przyjął jej odmowy i bombardował ją SMS-ami opisującymi szczegółowo jego fantazje seksualne, ", a także wysłał jej niechciane wideo przedstawiające jego penisa" - czytamy.

Kobieta zgłosiła sprawę przełożonej, która ją wsparła, ale oficjalnie nie zareagowała na incydent. - Powiedziała, że "oni tacy są" i mam go zignorować. A jeśli wejdzie do pomieszczania, to mam wyjść, a kto inny się tym (malowaniem - red.) zajmie - zdradziła rzekoma pokrzywdzona. - (Przełożona) powiedziała, że on jest z tego znany - dodała. Z czasem piłkarz przestał wysyłać jej wiadomości, a po kilku latach przeprosił ją.

Ostatnią aferę skomentował rzecznik Jenasa. - Jermaine zaprzecza, jakoby wiadomości te były nieproszone i rozczarowuje go fakt, że minęło siedem lat, zanim te oskarżenia wyszły na światło dzienne. Jermaine przeprosił już za swoje przeszłe czyny i obecnie poświęca czas na skupienie się na rodzinie - przekazał. Były piłkarz próbuje ratować swoje małżeństwo z Ellie Penfold, którą poślubił 13 lat temu. Wspólnie mają troje dzieci, ponadto 41-latek ma dziecko z poprzedniego związku.

Jermaine Jenas w trakcie kariery reprezentował Tottenham (262 mecze), Newcastle United (152), Queens Park Rangers (40), Nottingham Forest (39) i Aston Villę (3). Był w kadrze na mistrzostwa świata 2006, podczas których nie wszedł na boisko ani na minutę.