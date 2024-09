Wiceminister utknął. Niebywałe, co się dzieje w Krakowie. "Absolutna kompromitacja"

Całe województwo małopolskie otrzymało alert RCB o intensywnych opadach deszczu i zagrożeniu powodziowym. Również IMGW wydało dla Krakowa ostrzeżenie trzeciego stopnia o ulewach i nawałnicach. Spotkanie Cracovia - Pogoń długo stało zatem pod znakiem zapytania. Ostatecznie rzeczniczka klubu Marzena Młynarczyk-Warwas oznajmiła, że oba zespoły wyjdą na murawę, ale trybuny nie zostaną otworzone ze względów bezpieczeństwa.

Sceny w Krakowie. Wiceminister sportu utknął pod stadionem Cracovii. Fani złamali prawo

- Przyczyną tego, że kibice nie mogą być przyjęci, jest serwerownia i awaria pomp na stadionie. Jest usterka wyjść ewakuacyjnych, więc nawet nie możemy wprowadzić 999 kibiców. Bandy LED nie działają, więc dziś warunki spartańskie - oznajmił prezes Mateusz Dróżdż na antenie Canal+Sport. I choć fani mieli nie zostać wpuszczeni, to finalnie pojawili się na stadionie. "Piłka nożna dla kibiców" - można było usłyszeć z trybun na początku starcia.

Fanatycy wykorzystali fakt, że władze Cracovii odwołały ochronę i sforsowali bramę. "Absolutna kompromitacja. Kilka tysięcy osób na trybunach, żadnej ochrony. Ludzie spacerują po sektorach. Za to pod bramą utknął np. wiceminister sportu Ireneusz Raś" - zdradził dziennikarz Mateusz Miga. Do sieci wypłynęło zdjęcie sektora gospodarzy i widać, że na trybunie pojawił się komplet fanatyków.

Dziennikarz Marcin Guzewicz dodał za to pstryczek w kierunku Mateusza Drożdża. "Tak tylko napomknę, że prezesem Cracovii jest specjalista w temacie bezpieczeństwa imprez masowych" - napisał. Jeden z użytkowników portalu X wspomniał, że fani złamali ustawę o imprezie masowej, za co grozi od sześciu do ośmiu lat więzienia. "Jakim cudem ten mecz trwa?" - grzmiał. Klub może zatem ponieść surowe konsekwencje.

To kolejne niecodzienne zdarzenie, do jakiego doszło ostatnio na stadionie Cracovii. Na początku sierpnia też głośno było o wydarzeniach w Krakowie. "W 62. minucie mecz Cracovia - Widzew został przerwany z powodu... wkroczenia kibiców na dach obiektu. Wszystko zaczęło się od zawieszenia flagi 'Widzew' nad sektorem dopingowym Cracovii. Chwilę później rozpoczęły się także pokazy pirotechniczne, a kibice obu ekip gonili się po dachu. Przerwa trwała 11 minut" - mogliśmy przeczytać w tekście na Sport.pl.

Cracovia prowadzi z Pogonią do przerwy 1:0 po golu Mikkela Maigaarda.