A jednak! Manchester United zadecydował ws. trenera. Internet płonie

Manchester United ma za sobą słodko-gorzki sezon. Koszmarnie zaprezentował się w Lidze Mistrzów, gdzie zajął ostatnie miejsce w grupie i nie awansował do fazy pucharowej. Nie wiele lepiej było w Premier League, gdzie uplasował się na ósmej lokacie, co było najgorszym wynikiem w historii. Wydawało się, że kolejny rok spędzi jedynie na krajowym podwórku, gdyż pozycja w lidze nie gwarantowała gry w europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Kojarzył się z "drewniakiem", a teraz jest absolutnie najważniejszym piłkarzem

Ostatecznie rzutem na taśmę zespół z Old Trafford triumfował w finale FA Cup, pokonując 2:1 Manchester City, dzięki czemu wywalczył miejsce w Lidze Mistrzów. Jedno trofeum nie usatysfakcjonowało jednak kibiców, którzy domagali się zwolnienia Erika ten Haga. Dziennikarze wymieniali nawet jego potencjalnych następców. Fabrizio Romano donosił jednak, że władze klubu najprawdopodobniej nie wysłuchają głosu ludu i zostawią Holendra na stanowisku.

Manchester United potwierdza. Erik ten Hag zostaje na kolejne dwa lata

Kontrakt ten Haga obowiązywał do czerwca 2025 roku. Znajdowała się w nim klauzula, która pozwalała przedłużyć współpracę o kolejne 12 miesięcy. Media informowały, że działacze rozważają tę opcję, mieli nawet rozpocząć rozmowy. I te zakończyły się konsensusem.

W czwartkowe popołudnie Manchester oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z ten Hagiem do czerwca 2026 roku. - Erik wywalczył dwa trofea w ostatnich dwóch sezonach, dzięki czemu umocnił swoją pozycję i stał się jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w europejskiej piłce nożnej. Kiedy omawialiśmy wyniki ubiegłego sezonu, Erik wskazał obszary, które wymagają poprawy. Stwierdziliśmy, że Holender jest dla nas najlepszym partnerem do współpracy w zakresie podnoszenia standardów i wyników - podkreślił Dan Ashworth, dyrektor sportowy Manchesteru, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Na kilka słów zdobył się też sam zainteresowany. - Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się osiągnąć porozumienie z działaczami w sprawie kontynuacji współpracy. Musimy jasno powiedzieć, że nadal czeka nas dużo pracy, by osiągnąć poziom, jakiego oczekuje się od naszego klubu. Co to oznacza? Walkę o mistrzostwa zarówno w Anglii, jak i na Starym Kontynencie - podkreślał trener.

Kibice rozczarowani decyzją ws. ten Haga. W sieci wrze

Tyle entuzjazmu i zrozumienia co Manchester i ten Hag nie wyrazili internauci. Większość z nich nie była zadowolona z decyzji klubu, o czym poinformowali w mediach społecznościowych. "Czekają nas kolejne dwa lata przeciętności", "Kolejne lata cierpienia", "Żenujący klub", "Najlepszy news tego roku... dla pozostałych 19 drużyn oczywiście" - to tylko kilka z licznych komentarzy. Znaleźli się również i tacy, którzy poparli decyzję Manchesteru, ale byli w zdecydowanej mniejszości.

Ten Hag został trenerem ekipy z Old Trafford w 2022 roku. Od tego czasu poprowadził drużynę w 114 meczach - wygrał 68 spotkań, 15 zakończyło się remisem i aż 31 porażką.