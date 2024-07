Wielkie przebudzenie Lecha. Oto pierwszy transfer!

Lech Poznań po bardzo nieudanym poprzednim sezonie planuje przebudowę. Trenerem został Duńczyk Niels Frederiksen, a można spodziewać się też kilku zmian w kadrze. Na razie odeszli Barry Douglas oraz Artur Sobiech (obaj koniec kontraktów), a teraz spodziewany jest pierwszy letni transfer do klubu.

Lech Poznań finalizuje pierwszy letni transfer. "W ciągu najbliższych dni"

Szwedzkie media informowały o zainteresowaniu Lecha Alexem Douglasem. To 22-letni środkowy obrońca grający w Vaesteras SK, beniaminku Allsvenskan (po 12 kolejkach drużyna ta zajmuje ostatnie miejsce w tabeli). W tym sezonie (w Szwecji gra się systemem wiosna - jesień) rozegrał 16 meczów (12 ligowych i cztery w krajowym pucharze). Jego kontrakt wygasa 31 grudnia i wszystko wskazuje na to, że nie wypełni go do końca.

Szwedzki dziennik "Aftonbladet" poinformował, że Douglas przejdzie do Lecha. "Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, zostanie sprzedany. Strony są dogadane, wszystko będzie gotowe w ciągu najbliższych dni" - czytamy. Dodano, że z tego powodu obrońca nie zagra w poniedziałkowym meczu ligowym z Haecken.

Alex Douglas zostanie piłkarzem Lecha Poznań. Dopiero od niedawna gra w elicie

22-letni Szwed występuje w Vaesteras od marca 2022 r. Trafił tam z Hammarby, gdzie spędził nieco ponad rok. Wcześniej był piłkarzem: FC Stockholm (2020-2021) oraz drugiej drużynie hiszpańskiego CD San Roque de Lepe (2019-2020). Obecny sezon jest pierwszym w jego karierze, gdy gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Alex Douglas będzie pierwszym piłkarzem sprowadzonym do Lecha za kadencji Nielsa Frederiksena. Zapewne dołączy do zespołu po zakończeniu zgrupowania we Wronkach (potrwa do 6 lipca) i już w Poznaniu będzie przygotowywał się z nowym zespołem do inauguracji ekstraklasy - 21 lipca poznanianie zagrają z Górnikiem Zabrze.