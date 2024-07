Legia idzie jak burza. Szykują kolejny transfer. Doświadczenie w Europie

Legia Warszawa zakończyła poprzedni sezon na trzecim miejsce, ale ambicje kibiców i władz stołecznego klubu sięgają znacznie wyżej. Przy Łazienkowskiej z pewnością marzą o tym, że uda się zdobyć mistrzowski tytuł. Warszawianie są niezwykle aktywni na rynku transferowym. Kadra przed nowymi rozgrywkami przechodzi rekonstrukcję.

Kolejny transfer Legii? Zna smak gry w pucharach

Do Legii w ostatnim czasie trafili już Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame, Kacper Chodyna i Marcel Mendes-Dudziński. W stolicy ponownie oglądać będziemy Luquinhasa, który przed laty czarował swoją grą. Spore nadzieje kibice chcą wiązać z przyjściem Rubena Vinagre - byłego obrońcy Evertonu i Wolverhampton, mającego na koncie występy na poziomie Premier League.

Wygląda na to, że to nie koniec transferowej ofensywy Legii. Według informacji przekazanych przez portal Meczyki.pl do stolicy kraju wkrótce może zawitać chorwacki defensywny pomocnik Darko Nejasmić. To piłkarz występujący obecnie w NK Osijek. W ostatnim sezonie rozegrał aż 43 mecze, w których strzelił cztery gole i dwukrotnie asystował partnerom.

25-latek jest byłym reprezentantem Chorwacji do lat 21. Nieobca jest mu także gra w europejskich pucharach. 12-krotnie wystąpił w spotkaniach pod egidą UEFA. Jego kontrakt z obecnym klubem wygaśnie za rok, więc to ostatni moment, aby Osijek coś na nim zarobił.

Pozycja defensywnego pomocnika jeszcze niedawno była w Legii obsadzona przez Bartosza Slisza. Kiedy jednak reprezentant Polski przeniósł się do Atlanty United, w drużynie zaczęły się problemy z obsadzeniem tej strefy boiska.

Legia rozpocznie sezon od domowego spotkania z Zagłębiem Lubin. Ten mecz zaplanowano na 20 lipca. W dalszej kolejności podopieczni Goncalo Feio zainaugurują grę w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji Europy czekają obecnie na rywala. Będzie nim wygrany z pary Caernarfon (Walia) - Crusaders (Irlandia Północna).