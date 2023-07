Oficjalnie. Newcastle rozbiło bank. Najdroższy transfer w historii klubu

Sandro Tonali to wychowanek Brescii, ale jego marzeniem była gra na San Siro w barwach Milanu. Choć mocno kusił go Inter, to latem 2020 roku ostatecznie podpisał kontrakt z Milanem. A do internetu trafił list sprzed lat, w którym jedenastoletni Sandro zwracał się do Świętej Łucji [we włoskiej tradycji dzieci piszą w grudniu listy, w których proszą o prezenty i dzielą się swoimi marzeniami].

- Moim marzeniem jest dostać kompletny strój Milanu (czyli koszulkę, spodenki i getry). Wspaniale byłoby także otrzymać Play Station 3 z grą FIFA 11, oraz ładowarkę do PSP. Chciałbym także, aby mój wujek, który bardzo nam pomaga, otrzymał koszulkę Interu, bo to byłby wspaniały prezent dla niego - czytamy. 11-letni Tonali pytał się także w liście, "czy zostanie w przyszłości zawodowym piłkarzem?".

Tonali długo się rozkręcał, ale w sezonie 2021/22 był już kluczowym piłkarzem Milanu, który sięgnął po mistrzostwo Włoch. W minionym sezonie środkowy pomocnik wystąpił 34 razy, strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst w Serie A. Trzy asysty miał także w Lidze Mistrzów, gdzie Milan dotarł do półfinału.

I choć wielokrotnie powtarzał, że chce w Milanie zakończyć karierę, to jednak podpisał kontrakt z Newcastle. Podobno płakał, gdy dowiedział, że Milan chce go sprzedać.

"Z przyjemnością ogłaszamy podpisanie kontraktu z Sandro Tonalim z Milanu. 23-latek dołącza za nieujawnioną kwotę. Podpisał kontrakt z klubem z St. James' Park do lata 2028 roku. Witamy w Newcastle, Sandro" - pisze angielski klub na swoim Twitterze.

Transfermarkt twierdzi, że Włoch kosztował 70 milionów euro, czyli tyle samo, co rok temu Alexander Isak kupiony z Realu Sociedad. To oznacza, że Tonali - obok Szweda - będzie najdroższym zakupem Newcastle w historii.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować Newcastle, które dało mi ogromną szansę. Chcę spłacić zaufanie na boisku, dając z siebie wszystko, jak zawsze. Jestem bardzo podekscytowany grą na Saint James's Park. Nie mogę się doczekać, aby poczuć ciepło fanów - oświadczył Tonali.

W nowym sezonie Newcastle będzie grało w Lidze Mistrzów.