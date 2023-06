Wielki transfer Manchesteru United na horyzoncie

Za nami intensywny sezon w lidze angielskiej. Mistrzostwo zdobył Manchester City, wyprzedzając głównego rywala w tej walce, czyli Arsenal. Udział w Lidze Mistrzów zapewnił sobie Manchester United i Newcastle United, a w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy zagrają takie zespoły, jak Liverpool, West Ham United, Brighton oraz Aston Villa. Sporym rozczarowaniem była postawa Chelsea przez cały sezon, co skończyło się zajęciem 12. miejsca. Klub ze Stamford Bridge teraz skupia się na odchudzeniu kadry, a to niebawem zakończy się wielkim transferem wewnątrz Premier League.

Manchester United dokonuje wielkiego transferu. Blisko 70 mln euro

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje w mediach społecznościowych, że Mason Mount opuści Chelsea w letnim oknie transferowym. Anglik ma zostać nowym piłkarzem Manchesteru United, który zapłaci za niego 60 mln funtów (około 69-70 mln euro), włączając w to bonusy. Mount od samego początku był priorytetem klubu z Old Trafford i nie zrażał się, mimo kilku propozycji, które Chelsea wcześniej odrzuciła. Pomocnik ma podpisać kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku, a testy medyczne w nowym klubie mają się odbyć na początku lipca, tuż po weekendzie.

Romano twierdzi, że Bayern Monachium nigdy nie był w wyścigu o transfer Mounta, a Manchester United był zdeterminowany do tego stopnia, że jeśli by się nie udało dokonać tego ruchu latem, to zrobiłby to w 2024 roku bez kwoty odstępnego. Sprowadzenie Anglika za takie pieniądze oznacza, że to będzie jeden z największych transferów w historii Manchesteru United. Do tej pory najwięcej zapłacono za Paula Pogbę (105 mln euro), a podium tego zestawienia domyka Antony (95 mln euro) oraz Harry Maguire (87 mln euro).

Mount to wychowanek Chelsea, który przeszedł przez wszystkie szczeble w drużynach młodzieżowych. Dodatkowo był wypożyczony w sezonie 17/18 i 18/19 do Vitesse oraz Derby County. Łącznie Anglik zagrał dla Chelsea blisko 200 spotkań, w których strzelił 33 gole i zanotował 37 asyst. Dodatkowo wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Jego umowa wygasała w czerwcu przyszłego roku, więc to była ostatnia szansa na duży zarobek.

Wiele wskazuje na to, że Mount nie będzie jedynym transferem Manchesteru United w letnim oknie. Do klubu może też dołączyć Andre Onana z Interu Mediolan, Joao Neves z Benfiki czy Rasmus Hojlund z Atalanty Bergamo.