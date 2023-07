Oficjalnie: Liverpool dopiął hitowy transfer! Rekord klubu

Raptem kilka dni upłynęło od pierwszych medialnych doniesień na temat Dominika Szoboszlaia o przejściu do Liverpoolu, a środkowy pomocnik w niedzielne popołudnie został nowym zawodnikiem "The Reds".

Liverpool poinformował o pozyskaniu kolejnego pomocnika. Przebudowa środka pola

"Liverpool FC sfinalizował pozyskanie Dominika Szoboszlai z RB Lipsk, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na pracę" - poinformowała oficjalna strona klubu. Podpisał kontrakt do 2028 roku. - Ostatnie trzy lub cztery dni były naprawdę długie; nie było to takie łatwe. Ale w końcu jestem tutaj, jestem szczęśliwy i nie mogę się doczekać, aby zacząć karierę w Liverpoolu - powiedział Węgier na łamach klubowych mediów. Przywdzieje on numer ósmy.

- To naprawdę historyczny klub, naprawdę dobrzy zawodnicy, dobry trener, wszystko jest świetnie. Dla mnie zrobienie kolejnego kroku w takim klubie było idealne. Kibice, stadion, wszystko jest naprawdę wyjątkowe - dodał.

Węgierski środkowy pomocnik trafił na Anfield Road za 70 milionów euro, gdyż tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. Ponadto to największa kwota, jaką RB Lipsk kiedykolwiek uzyskało za sprzedaż swojego piłkarza. Do tej pory ich rekord transferu wychodzącego wynosił 60 milionów euro Należał on do Christophera Nkunku i Naby'ego Keity, który w 2018 roku został kupiony przez Liverpool.

22-latek od stycznia 2021 roku grał w niemieckim klubie, do którego trafił z RB Salzburg. W 91 spotkaniach zdobył 20 bramki i zanotował 22 asysty.

To drugi transfer "The Reds" po nieudanym sezonie. Największe zmiany szykują się w środku pola, gdyż wcześniej do drużyny dołączył reprezentant mistrzów świata Alexis Mac Allister. Argentyńczyk przeszedł z Brighton za 42 miliony euro.