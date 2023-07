Nawet 120 mln euro. Hit. Pep Guardiola idzie na całość

Manchester City zakończył poprzedni sezon z potrójną koroną, wygrywając mistrzostwo Anglii, FA Cup oraz Ligę Mistrzów. Tym samym spełniło się marzenie trenera Pepa Guardioli, który po raz ostatni triumfował w LM w sezonie 2010/11 z FC Barceloną. Teraz Man City pracuje nad wzmocnieniami na przyszły sezon. Do klubu dołączył już Mateo Kovacić z Chelsea, który kosztował blisko 30 mln euro. Niewykluczone, że niebawem na Etihad Stadium zawita gwiazda Bundesligi. Trzeba będzie jednak wydać wiele milionów euro.

Manchester City może pobić rekord transferowy. Wielkie pieniądze za gwiazdę Bundesligi

Od kilkunastu dni niemieckie i brytyjskie media informują o możliwym transferze Josko Gvardiola z RB Lipsk do Manchesteru City. 21-letni Chorwat pod koniec czerwca miał już podobno porozumieć się z nowym klubem pod kątem warunków indywidualnego kontraktu. RB Lipsk chciałoby go zostawić u siebie jeszcze na przyszły sezon, a jeśli już ma go sprzedawać, to za co najmniej 100 mln euro. Max Eberl, dyrektor sportowy klubu z Lipska potwierdził, że Gvardiol i jego agenci chcą transferu do Manchesteru City.

Francuski dziennikarz Santi Aouna z portalu footmercato.net podaje, że Gvardiol może kosztować mistrzów Anglii nawet 120 mln euro, doliczając do tej kwoty bonusy. Dodatkowo RB Lipsk ma mieć zapewniony procent od kolejnej transakcji z jego udziałem. Gvardiol rozmawiał już też z Guardiolą o przenosinach do Premier League. Jeśli Manchester City dokona tego ruchu za taką kwotę, to bezwzględnie pobije rekord transferowy w przypadku środkowych obrońców.

Do tej pory najdroższym obrońcą w historii był Harry Maguire, który trafił do Manchesteru United z Leicester City za 87 mln euro. W czołowej trójce znajdują się też Matthijs de Ligt (85,5 mln z Ajaksu Amsterdam do Juventusu) oraz Virgil van Dijk (84,6 mln z Southampton do Liverpoolu). Dodatkowo - kosztując wspomniane 120 mln euro - Gvardiol zostałby najdroższym transferem w historii Manchesteru City, przebijając Jacka Grealisha, który latem 2021 roku przychodził z Aston Villi za 117,5 mln euro.

Gvardiol trafił do RB Lipsk latem 2021 roku za 18,8 mln euro z Dinama Zagrzeb. Łącznie zagrał 87 meczów przez dwa sezony, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Dodatkowo Gvardiol wygrał dwa Puchary Niemiec z RB Lipsk.