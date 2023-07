Boniek powiedział, co myśli o nagonce na Lewandowskiego

"Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie wizerunek Roberta Lewandowskiego został nadszarpnięty. Gdy słucha się z nim wywiadów, to napastnik Barcelony waży każde słowo, byleby tylko nie powiedzieć czegoś kontrowersyjnego. Ale gdy już dochodzi do ważnych kwestii, to Lewandowski potrafi zniknąć, choć jest kapitanem kadry. A to od niego oczekuje się, by wyszedł przed szereg. Wystarczy przypomnieć sobie brak szybkiej i konkretnej reakcji na aferę premiową podczas mundialu w Katarze. Ale gdy pojawił? się memy na jego tematu, to prawnicy piłkarza błyskawicznie zareagowali, by satyryczne obrazki zniknęły z sieci" - pisaliśmy niedawno.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w MMA? "Była taka propozycja"

Lewandowski straci opaskę? Fernando Santos ogłasza

Dodatkowo wielu fanów zarzuca Lewandowskiemu, że nie potrafił wziąć na klatę porażki z Mołdawią 2:3. W opinii publicznej pojawiły się nawet głosy, że nie zasługuje na miano kapitana reprezentacji. W jego obronie stanął jednak Zbigniew Boniek, najlepszy obok Lewandowskiego piłkarz w historii polskiego futbolu.

Lewandowski krytykowany. Jest reakcja Bońka

"Fajna jest ta nagonka na Lewandowskiego. Coś mi to przypomina z mundialu 82. Lewandowski jest problemem dla przeciwników, nie dla polskiej piłki. Nasze polskie klimaty…" - napisał na Twitterze były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Mundial rozgrywany w 1982 r. w Hiszpanii Polacy skończyli na trzecim miejscu, a najlepszym zawodnikiem turnieju, albo przynajmniej jednym z najlepszych, był Zbigniew Boniek. Szczególny był mecz z Belgią, gdy strzelił hat-tricka.

Na hiszpańskim turnieju były piłkarz Romy i Juventusu rozegrał sześć spotkań, strzelił cztery gole i miał trzy asysty. Dodatkowo zaliczył 18 kluczowych podań. Ta ostatnia statystyka to zasługa portalu "SofaScore", którego statystycy raz jeszcze obejrzeli stare mundiale i szczegółowo zapisali wszelkie statystyki. I wystawili noty za każdy mecz. Średnia ocena występów Bońka wyniosła 7,98 w skali 1-10.

Przed mundialem Bońka jednak krytykowano

Polacy nie grali sparingów przed MŚ, więc ich formą była niespodzianką. O ile 0:0 w pierwszym meczu turnieju z Włochami zostało przyjęte pozytywnie, o tyle taki sam wynik z Kamerunem sprawił, że polskie media powszechnie krytykowały Polaków. W szczególności Bońka, który właśnie podpisał kontrakt z Juventusem. Katowicki "Sport" nawet sugerował, że Boniek w wyniku transferu oszczędza cenne nogi i że nie gra z takim zaangażowaniem, jak w klubie.

Ostatecznie Boniek został jednak gwiazdą turnieju.