Były trener ujawnił tajemnicę genialnej formy Haalanda. "To było szalone"

Erling Haaland jest dziś jednym z najlepszych napastników świata. Do sukcesu doszedł ciężką pracą, co potwierdził w rozmowie z "Mundo Deportivo" jego były trener personalny, Erase Steenslid. - W ciągu 15 miesięcy zyskał 12 kilogramów mięśni. To było szalone! - zdradził specjalista.

3 Fot. Dave Thompson / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl