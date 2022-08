Mohamed Salah ustanowił rekord Premier League. Nikt nie miał takiej serii

Wystartowała Premier League. W piątek rozgrywki rozpoczęły się od starcia Crystal Palace z Arsenalem (0:2). Dzień później odbyły się kolejne mecze 1. kolejki, a wśród nich starcie Liverpoolu z Fulham. Mecz nie zaczął się zbyt dobrze dla drużyny Juergena Kloppa, ale ostatecznie udało się wywalczyć remis. Bramki dla gospodarzy zdobywali Darwin Nunez - nowy nabytek - oraz jeden z liderów zespołu, Mohamed Salah. W drużynie przeciwnej dwa gole strzelił Aleksandar Mitrović.

Mohamed Salah pisze historię Premier League. Nikt nie strzelał tak często

Mohamed Salah strzelił swojego gola w 80. minucie meczu. Dla Egipcjanina było to wręcz historyczne trafienie. Znów zapisał się w historii Premier League. Tym razem stał się jedynym piłkarzem, który zdobywał co najmniej jedną bramkę w meczach otwarcia w każdym z sześciu kolejnych sezonów. Salah zaczął tę passę w sezonie 2017/18, gdy przyszedł do Liverpoolu za rekordową wówczas kwotę 39 mln funtów.

To kolejny raz, gdy Salah udowadnia swoją wartość. Kilka tygodni temu informowaliśmy w Sport.pl o fenomenalnych statystykach 30-latka. Egipcjanin, w ostatnich pięciu sezonach w Premier League, aż trzy razy sięgał po koronę króla strzelców. W sumie zdobył w barwach Liverpoolu 118 bramek i 50 asyst. Nie ma w lidze angielskiej zawodnika, który wypracowałby takie same liczby. Drugi w zestawieniu goli i asyst jest Harry Kane z Tottenhamu, który w tym samym czasie uzbierał ich łącznie 136 (105+31).

