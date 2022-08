"EUFORIA", "LEWYMANIA". Lewandowski przebił Neymara. Szał w Hiszpanii

Zobacz wideo Lewandowski zrobił furorę, ale show skradła Lewandowska. Tego nie pokazali w TV

Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski - tak wyglądała ekspozycja niemal wszystkich kiosków w Barcelonie w sobotni poranek. Gazeta obok gazety, a na okładkach najlepszy polski piłkarz. Są relacje z prezentacji, zdjęcia, wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, ale też Joana Laporty, prezydenta Barcelony. Są też zdjęcia Anny Lewandowskiej, całej rodziny i przyjaciół reprezentanta Polski, którzy w piątek wspierali go w trakcie oficjalnego powitania przed katalońską publicznością. "Sport" i "Mundo Deportivo" przygotowały też specjalny plakat z Robertem Lewandowskim.

REKLAMA

Najlepiej sytuację wokół Polaka oddają jednak tytuły: "EUFORIA" - krzyczy na okładce kataloński "Sport". "LEWYMANIA" - dodaje "Mundo Deportivo" i pokazuje, że Robert Lewandowski już przebił Neymara, ale nie tylko. Na piątkowej prezentacji kapitana reprezentacji Polski pojawiło się 57,3 tys. kibiców. To drugi wynik w historii. Więcej fanów pojawiło się tylko na prezentacji Zlatana Ibrahimovicia (60 tys.), a Lewandowski już na starcie przebił: Neymara (56,5 tys.), Thierry'ego Henry'ego (30 tys.) i Ronaldinho (25 tys.).

"Lewandowski wprowadził w euforię ponad 57 tys. widzów, którzy pojawili się na stadionie, aby go powitać. Już z "dziewiątką" na plecach. Polak zaakceptował nie tylko rolę lidera Barcelony, ale obiecał też, że strzeli dużo goli" - piszą dziennikarze "Mundo Deportivo".

Hiszpańskie media podkreślają też, jak bardzo podekscytowany tym transferem jest Joan Laporta. Prezydent Barcelony nazwał Polaka "najlepszym goleadorem na świecie", co dobitnie podkreśla "kataloński Sport". Zresztą dziennikarze tej gazety podsumowali transfer Polaka bardzo króciutko. "Euforia". I trzeba przyznać, że jest to idealne słowo na opisanie tego, co dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.