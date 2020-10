Grosicki wciąż w zawieszeniu, ale poznał już termin ostatecznej decyzji

Ta historia to ewenement w świecie transferów piłkarskich. Kamil Grosicki od tygodnia czeka na decyzję w sprawie tego, czy jego transfer do Nottingham Forest zostanie zatwierdzony. Władze klubu spóźniły się ze złożeniem dokumentów o 21 sekund w ostatnim dniu okna transferowego. Oficjalna decyzja wciąż nie zapadła, a jak podają media, prawnicy klubu z Championship szukają luki prawnej, która pozwoliłaby sfinalizować transakcję.

Wiemy, kiedy zapadnie decyzja ws. transferu Kamila Grosickiego

Według informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl decyzja English Football League (EFL) w sprawie transferu Grosickiego może zapaść maksymalnie we wtorek. Takie zapewnienie otrzymał polski piłkarz. Nowy klub zawodnika ma o niego bardzo walczyć, a trener drużyny Nottingham Forest, Chris Houghton, który był jednym z pomysłodawców transferu, określa go jako "wielki bonus" dla swojego zespołu.

Sam piłkarz nie zabrał oficjalnego stanowiska w sprawie. Jedyne co zrobił, to dodał w mediach społecznościowych wpis z uniesionym kciukiem w górę i podpisem: "Będzie dobrze". Jego obecny klub, West Bromwich Albion, wykreślił go z listy zatwierdzonych do występowania w barwach drużyny w rozgrywkach Premier League. Trener Slaven Bilić wbrew poprzednim doniesieniom miał powiedzieć Grosickiemu, że może go przywrócić do kadry i jeśli transfer nie zostanie zatwierdzony, to Polak i tak dostanie szansę gry w obecnej drużynie.

