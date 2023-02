Wielkie emocje w I lidze. Wielkie marki na czele, a rewelacja znów zgubiła punkty [TABELA]

ŁKS Łódź i Ruch Chorzów - te drużyny są z każdą kolejką bliżej bezpośredniego awansu do ekstraklasy. ŁKS swój mecz 21. kolejki I ligi rozegrał w sobotę i pewnie pokonał na własnym stadionie Chrobrego Głogów 5:2. Z kolei Ruch Chorzów w niedzielę mierzył się w Gliwicach ze Stalą Rzeszów.

"Do trzech razy sztuka" Szczepana. Ruch lepszy od Stali

Choć po wczorajszym meczu ekstraklasy Piasta z Cracovią (2:1) boisko w Gliwicach było w kiepskim stanie, "Niebiescy" zdołali wykonać swoje zadanie. Choć na początku sprawiali sobie sami problemy przez nieskuteczność - Daniel Szczepan w 2. minucie nie trafił z dwóch metrów do pustej bramki, a w 21. minucie nie wykorzystał rzutu karnego za faul na Michale Feliksie. Jego strzał obronił Przemysław Pęksa.

Dziesięć minut później, zgodnie z powiedzeniem "do trzech razy sztuka", Szczepan w końcu wpisał się na listę strzelców, dobijając z bliska zablokowany strzał Łukasza Monety.

Chorzowianie długo prowadzili zaledwie różnicą jednego gola, a swoje zwycięstwo 2:0 przypieczętowali w samej końcówce, gdy w 90. minucie po podaniu Kacpra Michalskiego udanym strzałem mimo asysty obrońcy popisał się Szymon Kobusiński.

Dzięki tej wygranej Ruch z 41 punktami umocnił się na drugim miejscu w tabeli I Ligi. "Niebiescy" tracą trzy punkty do prowadzącego ŁKS Łódź, ale co najważniejsze, mają aż sześć punktów przewagi nad trzecią Puszczą Niepołomice.

Puszcza znów traci punkty, Arka wygrywa po hattricku Czubaka

Przewaga Ruchu nsię zwiększyła za sprawą kolejnej wiosną straty punktów przez Puszczę Niepołomice. Zespół Tomasza Tułacza tym razem tylko zremisował na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 1:1. Do przerwy to gospodarze prowadzili 1:0 po golu "do szatni" Pawła Czajkowskiego, ale w drugiej połowie wyrównał sprowadzony kilka dni temu z Miedzi Legnica Kamil Zapolnik.

Ważne wyjazdowe zwycięstwo odniosła Arka Gdynia, która ograła w Niepołomicach Sandecję Nowy Sącz. Wszystkie trzy gole dla gdynian strzelił Karol Czubak, który po tym hattricku ma już w tym sezonie 13 bramek zdobytych, będąc współliderem klasyfikacji strzelców.

Wyniki 21. kolejki I ligi: