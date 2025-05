Vinicius i Netflix okłamali wszystkich? Szykuje się wielka afera

Vinicius Jr. jest jednym z najczęściej obrażanych piłkarzy w Hiszpanii. Pseudokibice wielokrotnie atakowali go na tle rasowym, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Ostatnio Hiszpańskie media poinformowały o drakońskich karach dla pięciu ukaranych za wyzwiska podczas meczu Real Valladolid - Real Madryt w 2022 roku. "Każdy z pięciu oskarżonych o znieważenie Viniciusa Jr. podczas meczu piłkarskiego rozegranego 30 grudnia 2022 r. na stadionie José Zorrilla w Valladolid został skazany na rok więzienia za zbrodnię z nienawiści i grzywnę w wysokości 1620 euro" - poinformowało "Mundo Deportivo".

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny skradli show! To było już po meczu. Coś pięknego

Atak rasistowski w kierunku Viniciusa podczas meczu z Valencią w 2023 roku

Podobna sytuacja niestety miała miejsce w 2023 roku podczas wyjazdowego meczu z Valencią. Nawet przerwano spotkanie, a Brazylijczyk, który strzelił gola w tamtym spotkaniu, ruszył pod trybuny i krzyczał coś do nich, gestykulując.

Mecz został przerwany na kilka minut, a po jego wznowieniu Brazylijczyk dostał czerwoną kartkę za uderzenie Hugo Duro. Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti mówił: - Nigdy nie widziałem, żeby cały stadion był rasistowski i krzyczał: małpa, małpa, małpa.

Premiera dokumentu o Viniciusie i już afera

Niedawno na Netflixie miała miejsce premiera dokumentu o Viniciusie Juniorze, w którym jest obecny wątek dotyczący Valencii. Nawet pokazany jest gol z tamtego meczu, ale bardziej skupiono się na tym, co wówczas zaszło, czyli na rasistowskim ataku.

Dziennikarze Relevo relacjonują, że pod koniec filmu cała uwaga jest skupiona na Estadio Mestalla. "Obrazy, które go rozpoczynają, to te z przyjazdu autobusu Królewskich, kiedy Vini Jr. otrzymał rasistowskie obelgi od grupy ultras, którzy w tym czasie nie mogli wejść na stadion - stąd fakt, że zebrali się poza stadionem, ponieważ mają zakazy stadionowe od lat" - informują Hiszpanie.

Później pojawiają się wypowiedzi rodziny i przyjaciół piłkarza. "To było traumatyczne" - mówił jeden z nich. "Za każdym razem, gdy miał piłkę, obrażali go" - kontynuował bliski znajomy piłkarza. Głos zabrali także Eder Militao i Rodrygo. Środkowy obrońca relacjonował: "po rzucie rożnym powiedział, że go obrażali, ktoś nazwał go małpą".

Valencia chce pozwać Netflixa

Do dokumentu dołączono nagranie, na którym - według Relevo - cała trybuna Mestalla skanduje pod jego adresem "idiota", jednak w tłumaczeniu Netflixa podpisano okrzyki jako "małpa". Valencia uważa zatem, że przekaz jest zmanipulowany i rozważa wejście na drogę prawną.

Zobacz też: Vinicius nie wytrzymał po tym, co pokazał mu kibic Barcelony

"Załączono kontrowersyjne wideo, na którym wszyscy na trybunach Mestalla nazywają go małpą, co nigdy nie miało miejsca. (...) W związku z tym Valencia rozważa złożenie skargi przeciwko producentowi dokumentu, gdyż obrazy nie odpowiadają wiernie rzeczywistości" - informują dziennikarze.