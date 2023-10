Poseł chce wyrzucić piłkarza z kraju. Rozpętał burzę. "Nie do zaakceptowania"

W sobotę 7 października nad ranem palestyński Hamas niespodziewanie rozpoczął atak rakietowy na Izrael. Na kraj spadły rakiety i pociski, a na jego terytorium wkroczyli islamscy bojownicy, którzy brali cywilów jako zakładników. Sytuacja torpeduje także rozgrywki sportowe. Mecze ligowe zostały odwołane. Wydarzenia podzieliły społeczność międzynarodową. Poparcie Palestyńczykom udzielili już m.in. Mesut Oezil czy Noussair Mazraoui.

Noussair Mazraoui poparł propalestyńskie poglądy. Burza w Niemczech

Obrońca Bayernu wywołał zamieszanie propalestyńskim postem w mediach społecznościowych. - Uściskani bracia w Palestynie [...] odniosą zwycięstwo - mogliśmy na jego profilu na Instagramie. Ta wiadomość wywołała burzę w Niemczech. Noussair Mazraoui błyskawicznie zdał sobie sprawę z błędu, jakiego się dopuścił. Po chwili 25-latek usunął wpis.

Postawa defensora nie spodobała się niemieckiemu "Bildowi", który nie zostawił na nim suchej nitki - Wspieranie terroryzmu w na terenie Izraela jest nie do zaakceptowania. Bundesliga planuje następnego dnia przeprowadzić kampanię upamiętniającą ofiary terroryzmu Hamasu. Czy można sobie wyobrazić, że w tym momencie na boisku jest zawodnik, który wspiera ten terror? - denerwowali się dziennikarze tamtejszej gazety.

Poseł Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zabrał głos ws. obrońcy Bayernu. Żąda jego wydalenia

Głos w tej sprawie również zabrał niemiecki polityk Kohannes Steiniger z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, który domagał się wydalenia piłkarza z kraju. "Bayern nie może tego tak zostawić. Drogi Bayernie, proszę go natychmiast wyrzucić z klubu. Ponadto, musimy zrobić wszystko, żeby wydalić go z Niemiec - grzmiał poseł Steiniger, cytowany przez "Bild".

Mazraoui nie potrafił zrozumieć krytycznych głosów wobec swojej osoby i postanowił odpowiedzieć na nie za pośrednictwem Instagrama. - To naprawdę rozczarowujące, że muszę wyjaśnić swoje przekonania. Dochodzi do sytuacji, w której morduje się tysiące niewinnych ludzi (...). Zawsze będę na tym stanowisku, dlatego nie rozumiem, dlaczego ludzie myślą o mnie odwrotnie i dlaczego jestem kojarzony z grupami szerzącymi nienawiść. Dzisiaj nie chodzi o to, co ja myślę, ani co myślisz ty. W tym okropnym konflikcie codziennie giną niewinni ludzie. Wszyscy powinni być temu przeciwni i wypowiadać się przeciwko niemu. To po prostu nieludzkie - napisał, cytowany przez "L'Equipe".

Mazraoui to 24-krotny reprezentant Maroko. Obrońca dołączył do Bayernu latem 2022 roku. Łącznie rozegrał w nim 35 meczów, zdobywając jedną bramkę.