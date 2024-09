Boniek osaczony przed meczem Romy. "Pospiesz się i przyjdź"

- Sam się nie zaproponowałem, do nikogo nie dzwoniłem i nikogo się nie prosiłem - tak Zbigniew Boniek komentował pogłoski o objęciu przez niego stanowiska dyrektora generalnego AS Romy. 68-latek po raz kolejny musiał zmierzyć się z tym tematem przed meczem rzymian z Athletikiem Bilbao w Lidze Europy. I w pewnym momencie można było wręcz dostrzec, że ma dość pytań dziennikarzy. Na jego "nieszczęście" po chwili zaczepił go kibic.

3 zrzuty ekranu z https://x.com/francescoiucca/status/1839367555146039687 Otwórz galerię Na Gazeta.pl