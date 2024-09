Co za emocje w Lidze Europy! Polski bramkarz kontra Tottenham. Oto wyniki

Pierwsza kolejka Ligi Europy, pod nieobecność w tym tygodniu Ligi Mistrzów, została rozbita na dwa dni. W środę grały m.in. Manchester United, FC Porto czy Nicea Marcina Bułki. "Czerwone Diabły" tylko zremisowały na Old Trafford z Twente Enschede 1:1, FC Porto niespodziewanie przegrało na wyjeździe z norweskim Bodo/Glimt 2:3, a również remis 1:1 padł w starciu Nicei z Realem Sociedad.

Hit w Rzymie na remis. Nicola Zalewski jeszcze poza kadrą meczową

W czwartek hitem było z pewnością starcie na Stadio Olimpico w Rzymie, gdzie AS Roma grała z Athletikiem Bilbao. W drugim meczu pod wodzą Ivana Juricia rzymianie byli bardzo blisko zwycięstwa, ale ostatecznie zremisowali z Baskami 1:1.

Niestety, w tym spotkaniu zabrakło Nicoli Zalewskiego, który po powrocie do treningów z Romą jeszcze nie został włączony do kadry meczowej. Jego rywal do gry na lewym wahadle, Angelino, popisał się z kolei bardzo ładną asystą przy trafieniu Artema Dowbyka w 32. minucie, gdy po dośrodkowaniu Hiszpana Ukrainiec pewnym strzałem głową otworzył wynik.

Roma miała dużą przewagę w posiadaniu piłki, ale więcej strzałów oddawali piłkarze Athleticu. Tyle że długo nie było to w dogodnych sytuacjach do strzelenia gola i wydawało się, że w drugim meczu za kadencji Juricia Roma zachowa drugie czyste konto. Nic z tego. W 85. minucie po centrze Unaia Nuneza z rzutu wolnego wyrównał Aitor Paredes.

90 minut Sebastiana Szymańskiego. Fenerbahce zaczęło od zwycięstwa

90 minut dla Fenerbahce Stambuł rozegrał Sebastian Szymański i choć zakończył spotkanie bez gola czy asysty, to jego drużyna po nieudanych derbach Stambułu z Galatasaray (1:3) zaczęła zmagania w Lidze Europy od wygranej.

Zwycięstwo 2:1 nad belgijskim Unionem St. Gilloise nie przyszło jednak zespołowi Jose Mourinho łatwo, choć przez długi czas wydawało się, że będzie inaczej. W 26. minucie po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Szymańskiego piłkę zgrał głową Rodrigo Becao, a z bliskiej odległości trafił do siatki Caglar Soyuncu.

W 74. minucie goście stracili zawodnika, gdy czerwoną kartką ukarany został Kevin Mac Allister - brat piłkarza Liverpoolu Alexisa. Osiem minut później piłkarze z Belgii znowu sami sobie zrobili krzywdę, gdy do własnej siatki trafił Christian Burgess.

W końcówce jednak sprawy dla Fenerbahce zaczęły się komplikować. Najpierw w 90. minucie z boiska wyleciał Bright Osayi-Samuel, a po chwili goście otrzymali rzut karny, którego nie wykorzystał jednak Franjo Ivanovic. Minutę później Union i tak zdobył bramkę kontaktową za sprawą Rossa Sykesa, ale pomimo nerwowej końcówki Fenerbahce zdołało sięgnąć po trzy punkty.

4:0 w Amsterdamie! Ajax zabawił się z Besiktasem. Szalona końcówka Viktorii Pilzno

Pogromca Jagiellonii Białystok, Ajax Amsterdam, pod wodzą trenera Francesco Fariolego stara się zaprzeczyć tezom o wielkim kryzysie. Po rozbiciu w dwumeczu mistrza Polski, amsterdamczycy rozgromili w 1. kolejce Ligi Europy Besiktas Stambuł aż 4:0, prezentując momentami bardzo efektowny futbol.

Do przerwy piłkarze Fariolego prowadzili 1:0 po trafieniu Kiana Fitz-Jima, który latem był nawet na wylocie z klubu. W drugiej części gry z kolei do bramki Turków trafiali Mika Godts (dwukrotnie) oraz Kenneth Taylor.

Dużego wyczynu dokonała we Frankfurcie Viktoria Pilzno. Czeski zespół przegrywał do 86. minuty z Eintrachtem 1:3, by ostatecznie zremisować 3:3!

Najpierw, w 86. minucie, kontaktowe trafienie zaliczył Prince Kwabena Adu, a już w doliczonym czasie gry bohaterem Czechów okazał się asystent przy poprzedniej bramce Vaclav Jemelka, który zachował się najprzytomniej w ogromnym zamieszaniu po stałym fragmencie gry i uderzeniem z powietrza ustalił wynik spotkania.

Zmarnowana szansa Karabachu Mateusza Kochalskiego. Tottenham grał od 8. minuty w dziesiątkę, a i tak wygrał

Mecz Tottenhamu z Karabachem Agdam w Londynie opóźnił się o ponad pół godziny, po tym jak autokar z drużyną Mateusza Kochalskiego utknął w londyńskim korku. Polski bramkarz rozegrał pełne 90 minut w barwach mistrza Azerbejdżanu, który zmarnował znakomitą szansę na sprawienie niespodzianki w starciu z "Kogutami".

Wszystko dlatego, że już od 8. minuty spotkania Tottenham musiał grać w dziesiątkę, po tym jak w nieodpowiedzialny sposób z boiska wyleciał Rade Dragusin.

Tyle że Karabach mimo wielu sytuacji, w tym zmarnowanego przez Torala Bajramowa rzutu karnego w drugiej połowie, kompletnie nie potrafił tego wykorzystać, a Kochalski wyciągał piłkę z siatki aż trzykrotnie. W 12. minucie płaskim uderzeniem z pola karnego zaskoczył go Brennan Johnson, a po przerwie do bramki Polaka trafiali kolejno Pape Matar Sarr (53') oraz Dominic Solanke (68') i mecz zakończył się zwycięstwem Tottenhamu aż 3:0.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy: