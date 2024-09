A jednak! Boniek reaguje ws. pracy w Romie. Sensacyjne wieści

Zbigniew Boniek zaczął być łączony z AS Romą, która po odejściu Liny Souloukou poszukuje nowego dyrektora generalnego. W programie na kanale Prawda Futbolu były prezes PZPN został zapytany o perspektywy na objęcie tego stanowiska. I szczerze odpowiedział, jak wygląda sytuacja oraz co sądzi o tej posadzie. - Jest to w pewnym sensie przyjemne, że widzą mnie i cytują jako jednego z kandydatów - stwierdził.

3 zrzut ekranu z https://www.youtube.com/live/gOgPl1QpVw8 / REUTERS/Remo Casilli Otwórz galerię Na Gazeta.pl