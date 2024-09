Szczęsny jeszcze nie podpisał umowy, a Hiszpanie już mają problem

W katalońskich mediach przyjście Szczęsnego do Barcelony to od kilku dni jeden z najpopularniejszych tematów. Transfer Polaka jest dla kibiców na tyle ważny, że dziennikarze nie dyskutują o nim już tylko w sportowym kontekście.

Hiszpanie mają problem ze Szczęsnym. I to jeszcze przed transferem do Barcelony

Hiszpanie nie zastanawiają się tylko, jak były bramkarz Juventusu czy Arsenalu będzie wyglądał po przerwie od ogłoszenia zakończenia kariery, czy jak zastąpi kontuzjowanego Marca Andre ter Stegena. W ostatnich godzinach najwięcej dyskutują o tym, jak poprawnie wymawia się jego imię i nazwisko. Media nawet uczą tego swoich odbiorców.

A Hiszpanie naprawdę mają z nim problem. To sprawdził Toni Munar z dziennika "Sport", który przeszedł się ulicami Barcelony, prosząc zatrzymywanych przez siebie przechodniów, żeby spróbowali poprawnie przeczytać imię i nazwisko polskiego bramkarza. Było przy tym dużo śmiechu, a chyba jeszcze więcej zdziwienia, gdy pytani przez Munara dowiadywali się, jak brzmi odpowiednia wymowa. "Niemożliwe" - powiedział jeden z nich.

Profesorka z Tik Toka pomaga Hiszpanom. Tak dziennikarze tłumaczą wymowę imienia i nazwiska Szczęsnego

"Sport" przekazał też fanom instrukcję wymowy imienia i nazwiska Wojciecha Szczęsnego w artykule na swojej stronie. "Po angielsku imię wymawia się: Voy-chej. Z tym, że W po polsku brzmi jak miękkie V po angielsku, a j jest podobne do naszego y. Końcówka, ch, brzmi jak j w naszym gente, ale nieco bardziej miękko" - wskazano w tekście. W przypadku nazwiska uwagę czytelnika kieruje się w stronę rzadkiej struktury występującej w polskim języku. "Po angielsku można byłoby to przeczytać: She-shen-sni. Tu kombinacja Szcz na początku brzmi, jak miks sh i ch, a ę ma nosowe brzmienie podobne do e, ale z delikatnym n. Ostatnie y, w tym wypadku, wymawia się jak i" - czytamy.

Za to dziennik "La Vanguardia" posłużył się pomocą polskiej profesorki prowadzącej konto @estudia.polaco na Tik Toku.

Dziennikarze zamieścili w artykule jej materiał i zapis fonetyczny: "Voichéj Stéshni". Dodatkowo przypominają, że Szczęsny to nie pierwszy zawodnik ze skomplikowanym i trudnym do wymówienia nazwiskiem, który pojawia się w La Liga. Wymieniają Irańczyka Rezę Ghoochannejhada i Bastiana Schweinsteigera.

Kiedy Wojciech Szczęsny przejdzie badania medyczne w FC Barcelonie? Kiedy może zadebiutować w nowym klubie? Według dziennikarza "Sportu" Toniego Juanmartiego kluczowy będzie poniedziałek - wtedy Szczęsny przejdzie badania i ma podpisać umowę. Na pierwszy mecz Polaka trzeba byłoby jednak sporo poczekać. Mógłby pojawić się na murawie po kolejnej przerwie na mecze reprezentacji: 20 października przeciwko Sevilli.