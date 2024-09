Włosi podają sensacyjne wieści nt. Bońka. To byłby hit!

Trudno racjonalnie wytłumaczyć to, co ostatnio dzieje się w AS Romie. Najpierw przez tygodnie byliśmy świadkami telenoweli pod tytułem "Odejście Nicoli Zalewskiego". Usługami Polka zainteresowane było Galatasaray, jednak ostatecznie Polak pozostał w zespole z Rzymu. Następnie media obiegła wręcz szokująca informacja o zwolnieniu Daniele De Rossiego, który zajmował stanowisko trenera zaledwie przez nieco ponad osiem miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Woda wyrwała ścianę. "Czułam się jak na Titanicu". Sportu nie będzie tam długo

To były hit. Włosi piszą o sensacyjnej ofercie dla Bońka!

W międzyczasie drużyna Romy fatalnie spisywała się na boisku. Po czterech kolejach nowego sezonu miała zaledwie trzy punkty po remisach z Cagliari, Juventusem i Genoą. Gdyby tego było mało, bałagan panował także w klubowym zarządzie. Ponoć osobą, która zadecydowała o zwolnieniu De Rossiego, była sama prezes zarządu Romy, Lina Souloukou. Greczynka miała być w konflikcie z legendą rzymskiej drużyny, który dotyczył m.in. odsunięcia od zespołu Zalewskiego oraz sadzania na ławce Paulo Dybali.

Ostatecznie Souloukou po roku pracy podała się do dymisji. Jednym z powodów miała być ogromna wściekłość kibiców, którzy dopuszczali się nawet gróźb skierowanych pod jej adresem. W takiej sytuacji Roma jest w trakcie poszukiwania nowego prezesa zarządu.

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" od razu podali nazwiska kandydatów, których zatrudnienie wydaje się najbardziej prawdopodobne. Pierwszym z nich jest wieloletni dyrektor techniczny Milanu Umberto Gandini, który w przeszłości zajmował takie stanowisko w rzymskim klubie. Drugi to trener Gian Paolo Montali. 64-latek również miał już do czynienia z posadą dyrektora generalnego piłkarskiej drużyny.

Na liście kandydatów znalazło się również nazwisko... Zbigniewa Bońka! Obecnie 80-krotny reprezentant Polski jest wiceprezesem UEFA. Jako piłkarz występował w Romie w latach 1985-1988, zdobywając z drużyną Puchar Włoch. W 92 meczach strzelił 23 bramki i zanotował dwie asysty. Legenda naszej kadry do dziś mieszka w Rzymie. Niewykluczone, że jeśli były pracodawca się odezwie, Boniek weźmie pod uwagę objęcie prestiżowej funkcji. Oprócz niego do grona byłych zawodników Romy wymienianych w kontekście prezesury należy także Zvonimir Boban mający doświadczenie w UEFA.