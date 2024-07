Złe informacje dla widzów TVP. Kwiatkowski uciął spekulacje

Od sezonu 24/25 prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy posiada Telewizja Polsat. Do tych rozgrywek mogą awansować wszystkie nasze drużyny rywalizujące w eliminacjach: Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Legia Warszawa oraz Śląsk Wrocław. Czy jest szansa na to, że kibice obejrzą mecze tych drużyn także w Telewizji Polskiej w ramach pozyskania sublicencji? Do sprawy odniósł się Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

