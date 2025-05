Marciniak tego nie widział, nagranie obiegło sieć. Gwiazdor Barcelony się przyznał

Wtorkowy rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a FC Barceloną przejdzie do historii piłki nożnej. Cały dwumecz pozostanie w pamięci kibiców na długo. Łącznie padło aż 13 goli, a na Stadio Giuseppe Meazza Inter wygrał po dogrywce 4:3.

Obrońca Barcelony zaprzecza. Marciniak tego nie widział

Jednym z bohaterów gospodarzy został Francesco Acerbi - 37-letni obrońca, którego gol w doliczonym czasie gry pozwolił Interowi na zachowanie szansy na awans i doprowadził do dodatkowych 30 minut.

Wcześniej był uczestnikiem sytuacji, która umknęła Szymonowi Marciniakowi, ale uchwyciło ją nagranie. Widać na nim jak Inigo Martinez splunął w kierunku obrońcy Interu po rzucie karnym, którego na gola zamienił Hakan Calhanoglu.

- Acerbi świętował gola do mojego ucha, zdenerwowałem się, ale splunięcie nie było skierowane w jego stronę. W przeciwnym razie zostałbym odesłany - tak sprawę skomentował obrońca Barcelony. Jego słowa, cytowane przez El Chiringuito, przytacza także The Athletic.

Reakcja obrońcy Interu była natychmiastowa i impulsywna. Do akcji musieli wkroczyć inni piłkarze.

"Wydaje się, że sędzia Szymon Marciniak nie widział tego incydentu i nie został wysłany do sprawdzenia go przez sędziów asystentów wideo (VAR). UEFA i Barcelona odmówiły komentarza w tej sprawie. Dalsze działania mogą zostać podjęte, gdy organ dyscyplinarny UEFA oceni raporty od sędziów meczowych i własnego delegata meczowego" - podsumował The Athletic.

Rywalem Interu Mediolan w finale będzie Paris Saint-Germain lub Arsenal. W pierwszym meczu w Londynie goście wygrali 1:0 po trafieniu Ousmane'a Dembele. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania. Jego początek w środę 7 maja o 21:00.