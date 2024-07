Reprezentant Polski blisko sensacyjnego transferu. Di Marzio potwierdza

Od 14 czerwca br. Kosta Runjaić jest trenerem Udinese Calcio. Głównym celem Niemca będzie utrzymanie na poziomie Serie A. Aby zwiększyć szanse na odniesienie tego sukcesu, Runjaić chciałby sprowadzić do klubu swojego byłego podopiecznego z czasów pracy w Legii Warszawa, o czym informuje włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. To też reprezentant Polski, który zagrał niedawno na Euro 2024. "Runjaić bardzo lubi to nazwisko" - czytamy.

