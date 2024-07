Potężna sensacja w el. Ligi Mistrzów. Wynik poszedł w świat! Kompromitacja

FC Ballkani w ostatnich trzech sezonach świętowało mistrzostwo Kosowa, a do tego dwa razy uzyskało kwalifikację do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Oczywiście zaczynało wówczas eliminacje od próby awansu do Ligi Mistrzów, ale zawsze odpadało w pierwszej rundzie. Tym razem kibice liczyli na lepszy wynik.

W pierwszej rundzie FC Ballkani trafiło na UE Santa Coloma, a więc mistrzów Andory. Oba kraje nie są piłkarskimi potęgami, ale doświadczeni w pucharach Kosowianie byli zdecydowanymi faworytami dwumeczu. W pierwszym starciu na wyjeździe wygrali 2:1, co było całkiem niezłą zaliczką przed rewanżem.

W drugim spotkaniu wiele wskazywało, że Ballkani bez problemów zapisze na swoim koncie awans. Wszystko układało się dla nich świetnie, aż do 92. minuty spotkania, kiedy to piłkę do własnej siatki wpakował Walid Hamidi i doprowadził tym do dogrywki. Algierczyk miał sporego pecha, bo próbował wybić dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Santa Coloma w 102. minucie wyszła na prowadzenie 2:0, a 3:2 w dwumeczu, ale kilkanaście sekund później było już 2:1, w dwumeczu remis 3:3. Dla Ballkani trafił Hamidi, a więc odkupił swoje winy za trafienie samobójcze. Finalnie więcej goli już nie padło i potrzebna była seria rzutów karnych.

W pierwszych pięciu "jedenastkach" oba zespoły pomyliły się po razie, a więc każdy kolejny strzał decydował o triumfie. W siódmej serii karnego nie wykorzystał Astrit Thaqi i Ballkani sensacyjnie przegrało spotkanie. Wówczas było pierwszym zespołem, który pożegnał się z Ligą Mistrzów w sezonie 2024/25.

Kosowianie powalczą więc znów o Ligę Konferencji, a Santa Coloma przerwała serię 17 porażek z rzędu w europejskich pucharach i dalej pozostaje w grze o Ligę Mistrzów. W kolejnej rundzie zmierzy się z duńskim Midtylland, a więc ma niewielkie szanse na awans.